外交部因應跨境鎮壓 駐外館處完成緊急應變計畫更新

中國實施「民族團結進步促進法」，引起跨境鎮壓憂慮。外交部今天表示，所有駐外館處皆已完成緊急應變計畫更新，也將隨時更新，且考量各國國情採取因地制宜原則，提供最大保護。

中國7月1日正式實施「民族團結進步促進法」，外交部長林佳龍於7月22日表示，若發生任何受脅迫的情形，民眾可跟駐外館處聯絡，外交部也跟各國針對相關情況持續溝通以共同應處。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，目前駐外館處有無接獲相關通報或協助案例，又與理念相近國家的集體安全網絡具體內容為何，有無收到他國接洽。

外交部研究設計會副主任林世欣表示，外交部從去年起請各駐外館處，針對跨國鎮壓的可能情況更新緊急應變計畫，至今所有外館都已全部完成。考量各國情況不同，因此採取因地制宜原則，而非完全一致的標準程序，同時要求各外館隨時更新，因應可能變化，以提供民眾最大保護。

林世欣提到，目前為止，還未發生台灣人在海外需要外館協助的實際跨境鎮壓案例。至於跨國集體安全網絡架構。首先是包含雙邊及多邊等政府及民間架構尋求合作，包含與美日歐多國都有進行戰略溝通。

林世欣指出，自從中國提出「民族團結進步促進法」後，例如像美、德、英等國也都已提出關切和反制。外交部呼籲國際社會重視此議題、提高警覺，包括5月於外交學院舉辦首屆因應跨境鎮壓研討會，6月下旬舉辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）會議也是聚焦於此，今年8月的凱達格蘭論壇則是對此表達關切。