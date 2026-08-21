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駐泰代表處譴責「中山講座」淪統戰平台 檢討中華會館合作

中央社／ 曼谷21日專電

泰國代表處今天發布聲明，譴責中國駐泰使館介入泰國中華會館16日舉辦的「中山講座」，藉機發表統戰及不實論述；駐處並批評會館少數人士配合中方，導致講座背離傳統，將視後續發展採取必要反制措施。

駐泰代表處表示，中華會館辦理「中山講座」近30年，原意是促進自由、民主與開放的學術文化交流，兩岸駐外人員過去維持相互尊重、出席但不上台發言的共識與默契。

然而，今年講座在少數人士操作下，不僅背離歷史傳統，也違反會館理事會日前「應避免政治爭議」的共識及今年講座程序的共同決議。

泰國中華會館成立於1947年，「中山講座」自1993年開始舉辦，前總統馬英九和國民黨前黨主席洪秀柱，曾在2024年及2025年先後擔任主講人。

中華會館的官方社群網站指出，「中山講座」是「秉持孫中山先生天下為公的精神，致力於探討兩岸關係與華人社會發展」，今年是第29次舉行，主講人是中國復旦大學教授信強。

中國駐泰大使館官網指出，今年是「中山講座」首次邀請中國駐泰大使出席並致詞。中國駐泰大使張建衛出席時提及「堅守民族大義，凝聚統一共識」。

駐泰代表處表示，曾多次與會館溝通協調並提醒相關事項，且獲得會館多數理事支持，但少數人士仍散布不實言論，並臨場破壞理事會共識，已嚴重損害雙方長期建立之互信基礎。

聲明指出，泰國中華會館理事長陳鴻彰、永遠名譽理事長許景琪及講座籌備主委邱燁等少數人士「扈從中方、背離講座傳統、在事前與駐泰代表處溝通過程中，以虛偽保證及散布不實言論等方式誤導大眾視聽」，並對此表達最嚴正的譴責。

駐泰代表處重申，中華民國（台灣）從不是問題，「中國的外交脅迫與不放棄武統才是破壞區域和平的根源」，並強調，泰國是主權獨立的民主國家，泰華僑界與在泰的台灣社群，絕非是中國政府可隨意進行政治動員的對象。

駐泰代表處呼籲中國駐泰大使館自制，並對其利用「中山講座」進行統戰等政治操弄表達強烈抗議與嚴正譴責。

駐泰代表處表示，鑑於泰國中華會館任由講座淪為統戰平台，將即刻全面審視並檢討未來與會館的各項合作計畫與支持資源；針對會館少數人士執意破壞「中山講座」傳統、損害雙方情誼的行為，駐處將視後續發展採取必要反制措施。

駐泰代表處期盼中華會館儘速回歸「孫中山精神」及創設講座的初衷，落實理事會多數決議，避免因少數人操弄而損及雙方多年情誼。駐處將持續與泰華僑界團體合作，推動台泰交流。

講座 統戰 平台 泰國

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