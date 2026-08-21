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減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

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減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
為減輕育兒家庭負擔，立法院三讀修正通過「所得法」部分條文，未成年子女免稅額增加50%，另外勞保、農保、國民年金、軍公教保險的保險費，比照健保費於報稅時全額扣除。 記者余承翰／攝影
為減輕育兒家庭負擔，立法院三讀修正通過「所得法」部分條文，未成年子女免稅額增加50%，另外勞保、農保、國民年金、軍公教保險的保險費，比照健保費於報稅時全額扣除。 記者余承翰／攝影

為減輕育兒家庭負擔，立法院三讀修正通過「所得法」部分條文，未成年子女免稅額增加50%，另外勞保、農保、國民年金、軍公教保險的保險費，比照健保費於報稅時全額扣除。兩項減稅大禮包，明年5月報稅就可適用。

財政部為配合賴清德總統人口對策新戰略，日前推出婚育家庭減稅方案，提出所得稅法修法版本，讓育有0至18歲未成年子女的納稅人，比照撫養70歲以上長輩，免稅額可加碼50％。

朝野立委紛紛提出相關提案，立法院今天三讀通過所得稅法，增訂「未成年受納稅義務⼈扶養者，免稅額增加50%」。財政部估計，家中每位未成年子女免稅額，將可自10.1萬元提高到15.15萬元，估計約有237萬人受惠。

另外，朝野立委版本還建議將多項社會強制性保險，納入保險費扣除額，不受每年2.4萬元扣除額限制。三讀條文還通過，勞工保險、農業健康保險、國民年金保險、軍公教保險的保險費，比照健保不受扣除額限制，通通納入免稅額。

國民黨立委李彥秀表示，過去家庭撫養長輩有免稅額，現在考量要減輕家庭育兒負擔，因此將免稅額提高至50%，讓育兒家庭真正有感，另外強制性社會保險如勞保、農保、軍公教保費，過去每年最高只能扣除2萬4000元，未來比照健保全部列入扣除額，而且不設上限，法條還回溯至今年1月1日，因此明年報稅可適用。

免稅額 子女

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