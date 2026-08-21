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立院三讀修正能源管理法 新用電大戶須設發電或儲能設備

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院長韓國瑜21日主持院會，三讀通過能源管理法部分條文修正案。記者余承翰／攝影
立法院長韓國瑜21日主持院會，三讀通過能源管理法部分條文修正案。記者余承翰／攝影

立法院今三讀通過「能源管理法」部分條文修正案，內容聚焦第十條之四的用電大戶條款，最後照委員會審查版本通過；針對用電大戶需設置發電、儲能設備，三讀通過內容僅限「新設」及「增設」的用電大戶，且企業可以二擇一，既有用電大戶不會受到影響。

三讀條文並規定，若業者未依規定設置自用發電設備或儲能設備，最高可處新台幣75萬元以下罰鍰。

能源管理法此次修法核心旨在要求用電大戶需設置發電、儲能設備，提升用電大戶的能源自給能力、降低對電網過度依賴的要求，行政院所提修正草案版本為「能源用戶所簽訂之用電契約，其契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備及儲能設備」。

不過，草案到了經濟委員會卻遇上翻盤，由民進黨立委提出修正動議，不但修改為新設或增設的用電大戶，也採納產業界意見，讓企業得以二擇一選擇設置「自用發電設備或儲能設備」。立法院21日也依照經濟委員會通過的版本拍板三讀內容。

在罰則部分，三讀條文指出，未依規定設置自用發電設備或儲能設備，或未符合自用發電設備、儲能設備的種類或方式規定，屆期未完成改善者，處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

三讀條文也指出，中央主管機關得公告指定特定能源產品的輸入、輸出、生產、銷售業務，業者應得到許可並取得執照後，始得經營；若違反規定，主管機關應令其限期改善，若屆期未完成改善者，處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未完成改善者，除按次處罰外，並得停止其營業或勒令歇業。

三讀條文也明定，未經許可而經營特定能源產品的輸入、輸出、生產或銷售業務者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

此外，三讀條文也規定，能源供應事業應配合主管機關為強化能源管理，公開能源銷售統計資料；若未依規定公開能源銷售統計資料、公開不實資料，或未依規定申報經營資料、申報不實，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

經濟部官員表示，修法條文三讀通過後，經濟部將著手擬訂能源管理法子法，主要參考「再生能源發展條例」對用電大戶規範的實務經驗，也會與產業界交流，目的是要能夠落實。依規畫，為讓業者有時間規畫電源、鋪設管路，緩衝期原則上五年，並會採階梯式、逐年增加方式，減少產業負擔。

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