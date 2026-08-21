快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉教育條例三讀 解決師資不穩困境、司馬庫斯教學場所合法化露曙光

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天主持院會，敲槌宣布三讀通過偏遠地區學校教育發展條例第十二條、第十五條及第十七條條文修正草案。記者余承翰／攝影
立法院長韓國瑜今天主持院會，敲槌宣布三讀通過偏遠地區學校教育發展條例第十二條、第十五條及第十七條條文修正草案。記者余承翰／攝影

偏鄉學校長期面臨師資不足、教師流動率高及教學資源不足等問題。立法院會今三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正案」，除強化偏鄉教師專業支持及教學創新資源，也放寬原住民族地區分校、分班或教學場所的合法使用規範。

三讀條文明定，地方主管機關轄內村、里或部落未設學校，若距離最近公立國小五公里以上，且無大眾運輸或免費交通工具可到達，同時當地有十五名以上國小學齡兒童，應設立國小分校或分班。

若符合交通不便條件、學齡兒童未滿十五人，地方政府則應依序評估設立分校、分班或教學場所；安排交通工具或補助交通費及上下學保險費；經家長同意後安排住校或寄宿。

此次修法也替偏遠原鄉既有教學場所鬆綁。位於行政院核定原住民族地區山地鄉的分校、分班或教學場所，經地方主管機關認定無危險之虞，在取得建築物使用執照或合法使用證明前，可由建築師、土木工程科技師或結構工程科技師出具結構安全鑑定，以及消防設備人員出具消防安全設備符合規定證明，作為替代機制，並須每年報地方主管機關備查。

針對偏鄉師資，三讀條文也要求中央統籌規畫偏遠地區學校教師專業發展支持機制，整合地方政府、學校、師資培育大學、非營利組織、民間團體及專業機構等資源，並編列預算支應；地方政府則須盤點轄內偏鄉學校需求，就近提供教職員專業發展服務。

此外，中央及地方可規畫一般地區優秀教師赴偏鄉進行教學訪問，也可安排偏鄉教師赴一般地區學校交流。

三讀條文也增列偏鄉教學創新措施，中央應鼓勵並補助偏遠地區學校推動混齡編班、混齡教學、學校型態實驗教育，並結合地方特色、戶外教育、自主多元學習及個別化教學，也可運用教師專業支持機制，引進外部資源提升教學品質。

民進黨立委伍麗華表示，這項修正可望解決司馬庫斯長達23年的困境。她說，司馬庫斯30年前尚無聯外道路，孩子上下學必須花一至兩天，下到河谷再爬至對山的新光國小；即使後來有了道路，通學仍需約一個半小時。

伍麗華指出，部落23年前決定將孩子留在土地上，自己蓋教室、辦教育，但受限土地、建築及學校設置規定，這個實際存在、也長期照顧孩子的學習場所，始終無法取得完整合法地位。此次修法是在「安全不打折」前提下，透過專業結構安全鑑定、消防查驗及每年備查，讓原住民族地區教學場所取得合法運作機制。

伍麗華表示，第十五條是要解決偏鄉教師缺乏穩定專業支持的問題，第十七條則著眼於教學創新資源不足，透過支持機制媒合外部資源，「讓法律回應現場」正是此次修法最重要的意義。

偏鄉教育 司馬庫斯 師資

延伸閱讀

偏鄉教育修法拚留才 久任獎金擬擴大？教育部：9月討論

打造沉浸式教學 原住民族學校師資、課程待解 教育部：持續補足需求

偏鄉任教陷一校兩制、保險成特別獎勵？8大教師工會籲修法保障

一校兩制⋯偏鄉任教獎勵 深耕教師吃不到

相關新聞

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

為減輕育兒家庭負擔，立法院三讀修正通過「所得法」部分條文，未成年子女免稅額增加50%，另外勞保、農保、國民年金、軍公教保險的保險費，比照健保費於報稅時全額扣除。兩項減稅大禮包，明年5月報稅就可適用。

立院三讀「大老婆條款」！死亡前兩年內贈與 應按比率繳遺產稅

立法院會今天三讀「遺產及贈與稅法」部分條文修正案，關於遺產稅的「大老婆條款」過關，死亡前兩年內贈與配偶及特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅。

立院三讀修正學校衛生法 禁電子煙、增心理健康教育及生理備品

立法院會今三讀通過「學校衛生法」部分條文修正草案，明訂各級主管機關應協助學校備置生理用品，並推動月經教育；學校應開設健康相關課程，除健康飲食教育外，增列心理健康教育。

立院三讀修正能源管理法 新用電大戶須設發電或儲能設備

立法院今三讀通過「能源管理法」部分條文修正案，內容聚焦第十條之四的用電大戶條款，最後照委員會審查版本通過；針對用電大戶需設置發電、儲能設備，三讀通過內容僅限「新設」及「增設」的用電大戶，且企業可以二擇一，既有用電大戶不會受到影響。

偏鄉教育條例三讀 解決師資不穩困境、司馬庫斯教學場所合法化露曙光

偏鄉學校長期面臨師資不足、教師流動率高及教學資源不足等問題。立法院會今三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正案」，除強化偏鄉教師專業支持及教學創新資源，也放寬原住民族地區分校、分班或教學場所的合法使用規範。

包租代管「大到不能倒」 監管制度該如何升級？

兆基屋管風暴持續延燒，相關司法責任仍待釐清，但當一家包租代管業者的管理規模已經從數百戶一路膨脹到數萬戶，幾乎「大到不能倒」，然而監管制度若還停留在小型業者的思維，恐怕未來類似的事情還會出現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。