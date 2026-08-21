偏鄉教育條例三讀 解決師資不穩困境、司馬庫斯教學場所合法化露曙光

偏鄉學校長期面臨師資不足、教師流動率高及教學資源不足等問題。立法院會今三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正案」，除強化偏鄉教師專業支持及教學創新資源，也放寬原住民族地區分校、分班或教學場所的合法使用規範。

三讀條文明定，地方主管機關轄內村、里或部落未設學校，若距離最近公立國小五公里以上，且無大眾運輸或免費交通工具可到達，同時當地有十五名以上國小學齡兒童，應設立國小分校或分班。

若符合交通不便條件、學齡兒童未滿十五人，地方政府則應依序評估設立分校、分班或教學場所；安排交通工具或補助交通費及上下學保險費；經家長同意後安排住校或寄宿。

此次修法也替偏遠原鄉既有教學場所鬆綁。位於行政院核定原住民族地區山地鄉的分校、分班或教學場所，經地方主管機關認定無危險之虞，在取得建築物使用執照或合法使用證明前，可由建築師、土木工程科技師或結構工程科技師出具結構安全鑑定，以及消防設備人員出具消防安全設備符合規定證明，作為替代機制，並須每年報地方主管機關備查。

針對偏鄉師資，三讀條文也要求中央統籌規畫偏遠地區學校教師專業發展支持機制，整合地方政府、學校、師資培育大學、非營利組織、民間團體及專業機構等資源，並編列預算支應；地方政府則須盤點轄內偏鄉學校需求，就近提供教職員專業發展服務。

此外，中央及地方可規畫一般地區優秀教師赴偏鄉進行教學訪問，也可安排偏鄉教師赴一般地區學校交流。

三讀條文也增列偏鄉教學創新措施，中央應鼓勵並補助偏遠地區學校推動混齡編班、混齡教學、學校型態實驗教育，並結合地方特色、戶外教育、自主多元學習及個別化教學，也可運用教師專業支持機制，引進外部資源提升教學品質。

民進黨立委伍麗華表示，這項修正可望解決司馬庫斯長達23年的困境。她說，司馬庫斯30年前尚無聯外道路，孩子上下學必須花一至兩天，下到河谷再爬至對山的新光國小；即使後來有了道路，通學仍需約一個半小時。

伍麗華指出，部落23年前決定將孩子留在土地上，自己蓋教室、辦教育，但受限土地、建築及學校設置規定，這個實際存在、也長期照顧孩子的學習場所，始終無法取得完整合法地位。此次修法是在「安全不打折」前提下，透過專業結構安全鑑定、消防查驗及每年備查，讓原住民族地區教學場所取得合法運作機制。

伍麗華表示，第十五條是要解決偏鄉教師缺乏穩定專業支持的問題，第十七條則著眼於教學創新資源不足，透過支持機制媒合外部資源，「讓法律回應現場」正是此次修法最重要的意義。