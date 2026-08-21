立院三讀修正學校衛生法 禁電子煙、增心理健康教育及生理備品

立法院會今三讀通過「學校衛生法」部分條文修正草案，明訂各級主管機關應協助學校備置生理用品，並推動月經教育；學校應開設健康相關課程，除健康飲食教育外，增列心理健康教育。

現行規定，高級中等以下學校應開設健康相關課程，專科以上學校得視需要開設健康相關課程，正面表列應包含健康飲食教育。

三讀通過條文規定，各級主管機關應遴聘具醫藥、公衛、營養、心理健康等專業之學者、專家、團體及相關機關代表組成學校衛生委員會。因應月經平權議題，三讀條文增定，各級主管機關應協助學校備置生理用品，並推動月經教育。

健康飲食教育部分，三讀通過條文增訂鼓勵學生參與學校餐飲準備過程；此外，條文增列心理健康教育，以建立學生心理健康的認知、自我覺察能力，以促進學生心理健康。條文並增訂，學校對影響學生健康的物品或行為，依學生年齡、學習階段及校園實際需要，得適時輔導、管理或限制其使用，並訂定適當管理規範。

現行規定高級中等以下學校，應全面禁菸，三讀通過條文也增列禁止電子煙、新型態菸品；校園禁售產品除原有的菸品，亦增列類菸品與尼古丁產製品等有害身心健康的物質。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康