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民眾黨團提案譴責卓榮泰不副署 立院經表決逕付二讀

中央社／ 台北21日電

民眾黨立法院黨團今天在立法院會中，對行政院長卓榮泰提出譴責案，正告總統賴清德、卓榮泰應立即停止違法濫權「不副署、不公布、不執行」行徑，並在藍白多數下將提案逕付二讀交付協商。民進黨團呼籲藍白勿成為「憲政哥吉拉」，破壞30年來建立的權力分立，並喊話立法院長韓國瑜「一起讀憲法」。

台灣民眾黨立法院黨團上午在立法院會中提案指出，有鑑於民進黨執政團隊屢以極端對抗取代朝野共識，以傲慢姿態面對民主體制，賴總統與卓榮泰屢次濫用憲法副署權，將「不副署」作為實質封殺法案的政治工具，不僅僭越職權、破壞權力分立，更將立法院視若無物，提出嚴正譴責。

民眾黨團說，韓國瑜屢次居中幹旋，期盼化解對立，善意呼籲行政機關依法行政、履行憲法義務，但卓榮泰竟耳不聞，甚至以傲慢言語反脣相譏，將違法濫權的「不副署」硬拗為捍衛憲政與財政。

民眾黨團表示，行政院接連對「台灣兒少成長及未來帳戶條例」與「有線廣播電視法」等三讀法案拒絕副署，連攸關下一代權益、毫無政治色彩的兒少法案都能遭封殺。

民眾黨團提案建請院會作成決議，為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲的譴責案。正告賴總統與卓榮泰應立即停止違法濫權「不副署、不公布、不執行」行徑，回歸憲政運作基本秩序，切勿成為台灣民主史上最惡劣的權力怪獸。

民進黨立法院黨團書記長范雲在大體討論發言時表示，藍白為了有問題的未來帳戶條例，譴責行政院不副署，但行政院已經在明年度的總預算案內編列成長津貼，明年起1月起，6歲以前每月可領新台幣5000元、6到18歲2500元現金、2500元存入虛擬帳戶。

范雲說，未來中華民國的兒童總共可以領到108萬元。當行政院已經在端菜時，為何藍白卻要違法違憲提出自我矛盾、吃下去社會甚至會拉肚子的菜。未來帳戶應該要改成「家長存款無限大帳戶」，存款可以免稅，卻說要降低貧富差距，真的非常可笑。

范雲呼籲，藍白不要當「憲政哥吉拉」，持續踩踏30年來不分黨派、好不容易建立的權力分立，「請韓（國瑜）院長跟我們一起讀憲法」。

在藍白人數優勢下，立法院會經表決，將民眾黨團提案逕付二讀，交付黨團協商，並由民眾黨團召集協商。

卓榮泰 副署 民眾黨團

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