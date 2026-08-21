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跨海行銷鳳梨釋迦獲平反 邱垂正當面認證饒慶鈴未違法

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
「兩岸關係國際化與地方發展座談會」進入第二天，今日邀請陸委會主委邱垂正（左四）與台東縣長饒慶鈴（左五）等人與會。圖／主辦單位提供
「兩岸關係國際化與地方發展座談會」進入第二天，今日邀請陸委會主委邱垂正（左四）與台東縣長饒慶鈴（左五）等人與會。圖／主辦單位提供

台東縣長饒慶鈴今年6月以預錄影片方式參與海峽論壇行銷台東農產品，事後遭陸委會移請內政部查處，8月13日調查結果宣布不處分。陸委會主委邱垂正今日與饒慶鈴同台，重申經主管機關會同相關單位調查，饒慶鈴沒有政治性發言，未違反兩岸條例。

東海大學、台東大學聯合舉辦「兩岸關係國際化與地方發展座談會」，今日邀請陸委會主委邱垂正與台東縣長饒慶鈴等人與會。

針對日前饒慶鈴預錄影片方式參與海峽論壇一事，邱垂正表示，當時陸委會收到很多檢舉，所以政府依規定進行了解，感謝縣政府提供充分說明及各種錄影帶，「我們發現饒縣長的說法沒有任何政治性發言，純粹是為了農民的生計來發言」。

邱也說，不僅是海峽論壇，任何的關於國際的推介、國內市場的推介都是一樣，她的媒介都是錄影帶，所以綜合考量之後，陸委會認為沒有違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。

邱垂正說，在兩岸關係波濤起伏的過程當中，政府希望保護農民，維護台灣農業的基本發展，不要受到中國大陸基於各種的戰術思維把它工具化。此外，中國大陸與東南亞簽署條約，彼此貿易水果零關稅，但台灣出口到中國大陸卻要課29%關稅，實在很辛苦也不合理。

饒慶鈴感謝海峽論壇錄影爭議獲得圓滿解決，並主張「水果就是水果」，地方做好品質控管，中央協助談判檢疫與關稅，合作將台東優質農產行銷至國際。

陸委會主委邱垂正（左）與台東縣長饒慶鈴（右）一起出席研討會，兩人握手合影。圖／主辦單位提供
陸委會主委邱垂正（左）與台東縣長饒慶鈴（右）一起出席研討會，兩人握手合影。圖／主辦單位提供

饒慶鈴 鳳梨釋迦 邱垂正

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