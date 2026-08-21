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財經修法一次看！今處理能管法、遺贈稅、所得稅法 無人機下周三讀

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「無人機條例」初審時全案保留送出，召委初步黨團協商仍無共識，有待立法院長韓國瑜再召集二次朝野協商，才有望進入三讀程序。無人機示意圖，特戰指揮部進行無人機攻擊展演。記者林伯東／攝影
「無人機條例」初審時全案保留送出，召委初步黨團協商仍無共識，有待立法院長韓國瑜再召集二次朝野協商，才有望進入三讀程序。無人機示意圖，特戰指揮部進行無人機攻擊展演。記者林伯東／攝影

立法院會21日上午黨團協商，決定本會期8月底最後三場院會的議程。根據黨團共識，21日下午將進行《能源管理法》、《遺產及贈與稅法》、《所得稅法》部分條文修正案三讀；25日（下周二）及28日（下周五）將處理《企業併購法》、「無人機條例」、「產業創新條例」修法草案三讀。

黨團共識指出，25日院會處理不須協商及完成協商之議案，其餘議案留待28日處理。

《能源管理法》修正案初審時，將最受關注的用電大戶須自設「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。另要求能源供應事業公開能源銷售統計資料，並授權經濟部公告公開資料的範圍及時間。

「大老婆條款」即《遺產及贈與稅法》修正案初審時通過，死亡前二年內贈與配偶及特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅。被繼承人死亡前二年內贈與配偶財產，計算扣除額時，應視為被繼承人現存財產一併計算。

《遺產及贈與稅法》修正案初審另增訂死亡後經法院判決確認屬被繼承人財產，其遺產稅申報及核課期間起算規定；刪除遺贈稅應納稅額30萬元以上才能申請分期繳納的門檻等。

《所得稅法》經過初審與黨團協商，通過財政部「婚育家庭再減稅」措施的未成年子女免稅額增加50％，同時，朝野立委版本建議將「軍、公、教、國、農、勞保」等社會強制性保險保費，納入現行保險費扣除額之外，比照健保不受扣除額限制，也依照協商版本通過。

《企業併購法》經過初審與黨團協商，通過以股份轉換方式成立、且符合一定條件，被收購公司股東所產生的證券交易所得，可選擇免計入當年度基本所得額（最低稅負）課稅，並於實際轉讓時再課徵。國發會評估，修法通過後能達到五年成立15家產業控股公司目標。

「無人機條例」初審時全案保留送出，召委初步黨團協商仍無共識，有待立法院長韓國瑜再召集二次朝野協商，才有望進入三讀程序。最大爭議在於，政院版盼以「特別條例」形式通過以便追加「特別預算」，在野黨則認為比照其他條例以「年度預算」執行即可。最終若無共識，院會將以表決闖關。

「產業創新條例」經過初審與黨團協商，通過為改善企業攬才留才措施及配合我國經濟規模增長，將員工獎酬股票緩課金額上限自500萬元上調至1,000萬元。合理調整有限合夥創投適用穿透式課稅門檻，促進我國創投事業發展。

「產業創新條例」修正案也通過，基於政策一致性，比照經濟部、國發基金相關規定，將天使投資人租稅優惠的新創事業年限，從設立未滿五年調整至未滿八年，讓更多新創事業能有機會獲得天使投資支持。

遺贈稅 修法 無人機

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