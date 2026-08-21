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預錄影片現身海峽論壇掀風波 邱垂正:饒慶鈴受委屈了

中央社／ 記者盧太城台東縣21日電

台東縣長饒慶鈴透過預錄影片方式現身海峽論壇引爭議。陸委會主委邱垂正今天表示，饒並未有政治性發言，談的是農民生計，「饒慶鈴受委屈了」；饒則感謝事件圓滿結束。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心、中央廣播電台、台東大學，昨日和今日在台東舉辦「兩岸關係國際化與地方發展」專家學者座談會，今天主題是台東的農業與大陸的依存關係。大陸委員會主任委員邱垂正和台東縣長饒慶鈴均親自參加。

陸委會6月4日宣布，海峽論壇是中共對台統戰平台，禁止中央部會、地方政府及所屬單位人員以任何形式參加海峽論壇與相關活動。饒慶鈴當時以預錄影片方式現身海峽論壇，引起軒然大波。

饒慶鈴今早先到會場接著是邱垂正，兩人互動熱絡，座談前，彼此寒暄問候。

稍後邱垂正致詞時表示，陸委會並未反對地方政府協助農民推動農產品外銷，拓展商機。但輸銷台灣的農產品不要輸銷到中國大陸的統戰平台，陸委會每年都會正式公布「海峽論壇」是統戰平台，從2012年馬政府時期中央官員就開始勸大家不要去參加「海峽論壇」，地方首長前往中國必須依兩岸關係條例申請。

他說，饒慶鈴非常尊重中央的規定，今年6月間饒申請參加「海峽論壇」未獲同意，真的也沒去，而是用錄影的方式，事後陸委會接到很多民眾檢舉，詢問錄影方是否有違相關規定，陸委會依規定了解，也感謝台東縣政府作了充分說明，還有提供資料。

陸委會也請主管機關檢視，饒慶鈴的說法都沒有政治性發言，都是為了農民生計發言，相關單位會商結果認定不予處分。饒慶鈴這段時間受到一些委屈，基於保護農民和維護權益，中央和地方要一起攜手合作。

饒慶鈴感謝陸委會在調查之後有圓滿的結束，她同意邱垂正的說法，地方和中央攜手讓台灣水果行銷到國際。

饒慶鈴 海峽論壇 邱垂正

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