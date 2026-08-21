七次不副署！立院藍白聯手逕付二讀譴責卓揆違法濫權

立法院今處理民眾黨立院黨團所提「譴責行政院長不副署」請公決案，以贊成56票比反對48票將公決案逕付二讀。該公決案正告賴清德總統和行政院長卓榮泰應立即停止「不副署、不公布、不執行」的違法亂權行徑，回歸憲政運作的基本秩序。

行政院繼不副署國會三讀通過的5法案後，近日再決定不副署「有線廣播電視法」修正案和「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，讓政院不副署、不執行的國會三讀法案增至7案，再掀朝野之間的憲政僵局。

民眾黨團為此提出譴責行政院長不副署的請公決案，指民進黨執政團隊屢以極端對抗取代朝野共識，以傲慢姿態面對民主體制，批評賴清德總統與卓榮泰濫用憲法副署權，將「不副署」作為實質封殺法案的政治工具，不僅僭越職權、破壞權力分立，更將代表民意的立法委員視若無物，因此提出嚴正譴責。

立院今處理民眾黨團所提請公決案，民眾黨立委邱慧洳在發言時表示，卓榮泰已經4次不副署，封殺了7個法案，完全視憲法為無物；她表示，憲法言明行政院和立法院要互相制衡、互相尊重，但卓榮泰把行政權擴張到無以復加的程度，違反憲法賦予的副署權，質疑「台灣還是民主法治的國家嗎？」

邱慧洳說，前總統陳水扁在任期間，面對朝小野大採取柔軟的身段，因此說出「衝突、妥協、進步」，如果賴清德總統和卓榮泰只是搞對立、搞衝突，請問如何進步？

國民黨立委羅智強則說，南韓前總統尹錫悅如果看到賴清德總統，應該會吐血而亡，發現原來癱瘓國會不用戒嚴，只要不公布、不副署、不執行就可以了；羅智強表示，尹錫悅就是太笨，沒有學「聰明的」賴清德總統，不用戒嚴就已經戒嚴、不用戒嚴就癱瘓立法院。

民進黨立委范雲則為行政院不副署兒少未來帳戶條例辯護，指行政院已經做好規劃，藍白卻提出違法違憲，有問題且自我矛盾，執行下去可能社會問題更大的法案；范雲也認為，藍白兒少未來帳戶違反憲法第70條，以及預算法第91條。

立法院針對是否將請公決案逕付二讀表決，以贊成56票比反對48票通過逕付二讀，並交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。