影／賴清德南投參香談明年預算 聚焦國防等三大面向

賴清德總統今天前往南投內轆慶福寺參香，致詞時談及政府明年度預算規劃，表示將聚焦國防、經濟建設及民生照顧三大方向，讓國家發展與民眾生活同步提升。

賴清德表示，第一大重點是強化國防力量，明年國防預算將突破新台幣1兆元，除支持國軍戰力，也將推動無人機等相關產業發展，提升台灣整體安全韌性。

第二是推動經濟發展及公共建設，相關預算規模同樣接近1兆元，政府將持續投入各項建設與投資，帶動經濟成長。

第三則是落實「稅金來自人民、照顧國家主人」理念，將稅收資源投入民生照顧。賴清德表示，立法院已通過相關法律，明年起0至18歲兒童及青少年，每人每月可領5,000元補助；「0至6歲國家一起養」政策也將持續，第一胎每月5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。

賴清德指出，隨著經濟持續成長，明年政府預算增加，中央對地方政府補助也將增加1,000多億元，總額達1兆3,000多億元，創下歷史新高。政府也將編列每人1萬元的「AI紅利」，希望讓經濟成長的成果能夠由全民共享。