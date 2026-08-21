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影／不副署爭議延燒 張惇涵：以和為貴也要有「禮法」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院不副署爭議延燒，行政院秘書長張惇涵今天出席「114年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」時表示，民主難免有歧見，歧見雙方要以和為貴，還遵守禮法精神才能化解歧見。記者潘俊宏／攝影
行政院不副署爭議延燒，行政院秘書長張惇涵今天出席「114年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」時表示，民主難免有歧見，歧見雙方要以和為貴，還遵守禮法精神才能化解歧見。記者潘俊宏／攝影

立法院長韓國瑜日前批行政院將副署權武器化，不副署是用來制衡總統而非立院，讓行政院再度不副署的爭議延燒。行政院秘書長張惇涵今天受訪引用「論語」強調，單單「以和為貴」不足凝聚共識，論語也有告訴大家要有「禮法」，就是要遵守憲法、法律的精神。

張惇涵上午出席「114年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」時受訪表示，憲法第37條明文規定，總統依法公布法律、命令，須經行政院院長副署，所以副署依照憲法就是院長的職權，論語提到「以和為貴」，也提醒大家要有「禮法」，這個禮法換作在民主的國家就是憲法、就是法律，沒有憲法、沒有法律的精神，只有「以和為貴」不足以凝聚共識，希望朝野能理性、合理討論來推進議事，也遵守憲法跟法律，讓國家繼續前進。

張惇涵說，行政院長會在會期前、中、後找適當時機找韓院長繼續溝通，讓明年度總預算能順利通過。

張惇涵 副署 韓國瑜

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