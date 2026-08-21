反駁韓國瑜 政院秘書長張惇涵：根據憲法卓揆有權不副署

行政院長卓榮泰為了不副署和立法院長韓國瑜隔空對嗆，遭韓國瑜批評把副署權「武器化」。行政院祕書長張惇涵今天強調，憲法第37條賦予閣揆有副署或不副署的權利，重點是五院基於憲法有各自的權限與分工，若沒有憲法和法律而只有以和為貴，不足以凝聚共識。

卓榮泰連續7次不副署立院通過的法案，昨日更強調自己不是做大法官，是依照憲法解釋。還嗆聲「立法院就做好立法院的工作」。韓國瑜則批評卓把副署權「武器化」、大錯特錯。

張惇涵今天出席內政部績優調解人員頒獎典禮時再一次強調，憲法第37條明文規定：總統依法公布法律、命令，須經行政院院長之副署，所以副署依照憲法就是行政院長的職權。

他舉例，調解要成立，必須經過雙方的同意，也就是說只要雙方一方不同意，又或者雙方任何一方都有不同意的權力，所以很明顯，憲法第37條確實賦予行政院院長副署或不副署的權利。

張惇涵強調，重點在於憲法也明文規定五院各自有各自的職權跟分工，這也就是憲政的分際。行政院作為憲政機關的一環，也應該本於自己的憲政責任，捍衛民主憲政的秩序，這是很清楚的。

對於卓揆表示會再找時間拜會韓國瑜，張惇涵說，立院這個會期還在進行中，行政院會與韓國瑜辦公室洽商合適的時間。過去幾個會期都與韓國瑜有所溝通，希望這樣的溝通能讓朝野議事更順利。

他再次強調，卓榮泰說過，論語雖然有說「已和為貴」，但論語也提醒大家要有禮法。這個禮法換在民主國家就是憲法、法律，若沒有憲法和法律而只有以和為貴，不足以能凝聚共識。希望朝野能理性、合理的討論議事，也必須遵守憲法和法律。