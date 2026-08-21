不副署法案 國民黨轟卓揆行政獨裁改寫憲法

行政院長卓榮泰表示，面對所謂「違憲法案」，行政院長必須有「不副署的勇氣、責任與義務」。對此，國民黨文傳會主委陳以信今日駁斥，法治國基本原則即政府權力必須有所本，人民是「法無禁止即可為」，政府卻是「法無授權不可為」，卓榮泰自己的憲法解釋不可能成為權力來源，哪條憲法授權行政院長可用「不副署」否決立法院三讀通過法律？

陳以信強調，憲法對行政權限制非常嚴格，即使國家遭遇緊急危難或重大財經變故，總統經行政院會議決議發布緊急命令，如此重大的非常行政權力，依「憲法增修條文」第2條仍須在十日內送交立法院追認。立法院不同意，緊急命令立即失效。連民選總統面對國家緊急危難，都不能繞過國會，憑什麼卓榮泰一句「我認為違憲」，就可以自行創造一個連總統都沒有的國會否決權？

陳以信表示，尤其憲法早已替行政院設計好不同意國會法律時的救濟程序，就是「覆議」。行政院認為法律窒礙難行，可以依法提出覆議；但「憲法增修條文」第3條也明文規定，立法院維持原案後，「行政院院長應即接受該決議」。憲法寫的是「應即接受」，卓榮泰卻硬要解釋成「可以拒絕副署」，這不是解釋憲法，而是在改寫憲法。

陳以信批評，卓榮泰稱「在野獨裁」根本是句笑話，因為卓榮泰現在不但讓「副署權」超越總統，扭曲成對抗立法院的政治武器，更把自己變成法律是否違憲的裁判者與執行者。

陳以信說，卓榮泰一人就足以「指控違憲、判定違憲、拒絕副署」，卓榮泰已成凌駕總統、立法院、司法院的「行政獨裁」。卓榮泰毀憲亂政破壞法治國原則，已成中華民國憲法的最大敵人。