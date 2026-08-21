【重磅快評】蹭完賴清德再蹭扁家 黃偉哲閒到沒事做？

前總統陳水扁女兒陳幸妤連日爆料婚變始末，她的前夫趙建銘昨夜返國發放離婚協議書影本，劇情熱度不退；但台南市長黃偉哲也來搶戲，昨天視察戶政事務所特別嘉勉辦理陳趙離婚登記的公務員「恪守保密原則」，還說要統統記功嘉獎。這可能是歷來最有創意但也最莫名其妙的嘉獎。黃偉哲卸任在即，真的閒到沒事可做？

黃偉哲昨天走訪基層，其中一站是府東戶政事務所，不僅送飲料，也肯定戶政人員嚴守公務機密、落實個資保護。黃特別說明，陳幸妤去年就已辦理離婚相關事項，但是公務員並未把此事當作茶餘飯後話題流傳，直到陳小姐自行對外公開，顯現戶政人員嚴守業務機密，市府將對相關同仁予以嘉獎。

根據陳幸妤爆料，她是去年6月12日前往府東戶政事務所辦理離婚登記，依戶籍法等規定，趙建銘與陳幸妤兩人都必須到場，經手戶政人員應有遵守個資保護及公務保密規定，以致於一年多來，外界無從得知陳早已登記離婚，黃偉哲可以肯定公務員，但統統記嘉獎就秀過頭了。

事實上，名人離婚時有所聞，但也常發生當事人證實前即曝光情事，雖外界常懷疑是戶政人員或公務員洩密，但絕大多數都沒有查到證據，甚至最後被證實只是被在場民眾看到進而爆料而已；一般來說，公務員洩密僅少數個案，黃偉哲以公務員為所當為之舉而來記嘉獎，不會覺得那裡怪怪的？

陳幸妤及趙建銘具高知名度，選一個平常日上班時段前往戶政事務所辦理離婚登記，沒有被人認出或發現，其實機率不高，有一種可能是有民眾發現了，但因不感興趣就沒有轉傳，或者戶政人員有特殊安排，減少兩人出現在公眾眼光之前，不知黃偉哲有無深入了解細節？

別說是陳幸妤，即使是一般市井小民辦離婚，公務員不洩密只是法律底線而已；黃偉哲把公務員做份內之事當成特殊功勞來記功嘉獎，不免唐突，這不是變相承認公務系統存在常態性洩密的現象？

黃偉哲大動作表揚公務員「沒走漏消息」，其實會給外界反諷觀感，難道平時公務機關洩漏名人隱私、把個資當茶餘飯後話題是日常？這次成功保密反而顯得難能可貴，需要特別獎勵？市長在新聞熱頭上敲鑼打鼓表揚往戶政人員，不是擺明消費名人隱私蹭熱度？

黃偉哲愛蹭熱度不是頭一回。日前國民黨小編用AI仿作類似賴清德聲音的政治諷刺影片，黃突然大動作北上召開記者會，痛批台北市長蔣萬安力挺深偽影片，甚至播放自己製作的AI蔣萬安語音反擊，批蔣不要當「深偽科技的佛地魔」 。

結果，黃偉哲「勤王」不成，卻意外引發打臉賴清德的糗事。原來台糖早在5月就驗出上游粗油苯駢芘超標卻未通報，衛福部加以背書，未料賴清德擔任台南市長制定的食安自治條例明文規定原料有問題也要通報。黃偉哲原本想幫賴解圍卻引火自焚，還送賴超級迴力鏢，現在又來蹭扁家家務事，到底有完沒完？