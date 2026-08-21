幕後／藍委穿梭、盧秀燕扮橋梁 撮合韓傅同框解心結

立法院長韓國瑜日前在協商時罕見對國民黨立法院黨團總召傅崐萁發飆，韓國瑜、傅崐萁兩人今天同台參加活動，引發關注。據了解，近期台中市長盧秀燕積極居中協調扮演「韓傅橋樑」，而國民黨立委也積極穿梭促成兩人同台合照，盼韓、傅兩人解開心結。

國民黨立委羅智強今天舉行「找回被斷根的歷史」說歷史陪爸媽首映會，邀請韓國瑜、傅崐萁等藍營大咖到場。韓國瑜致詞完畢後，原本站在韓、傅兩人中間的羅智強，特別把位子讓出來，讓傅崐萁站到韓國瑜旁邊，促成兩人同台合照、比愛心手勢；而大合照後，韓國瑜也主動向傅崐萁握手，表示還有公務必須先離場。

韓國瑜日前在朝野協商總預算時以「黑暗力量」、「病態國會」等重話發飆後，據了解，藍營大咖都相當緊張，國民黨主席鄭麗文私下關切兩人怎麼了，台中市長盧秀燕除公開稱要約兩人看電影「奧德賽」，私下也扮演「韓傅橋樑」希望國民黨要團結等。

而藍委也擔心韓國瑜、傅崐萁兩人情結難解，未來恐衝擊立法院長與國民黨立法院黨團運作，甚至成為民進黨攻擊目標，因此藍委近期也不斷居中穿梭，最後透過「說歷史陪爸媽」首映會方式，企圖營造兩人同框氣氛，盼這場茶壺內風暴可以落幕。