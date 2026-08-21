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影／卓揆稱不副署防「在野獨裁」 黃國昌酸：回去學校重讀憲法

聯合報／ 記者 陳筠青陳聖文莊昭文／台北即時報導
立法院與行政院間的憲政僵局持續，行政院長卓榮泰昨(20日)表示，當面臨「在野獨裁」，行政院長有義務也要有勇氣不副署，這是依照《憲法》解釋所做。民眾黨主席黃國昌今受訪時，痛批卓榮泰「橫了心就是要搞獨裁」，想藉不副署掩飾總統賴清德不公布三讀法律的「獨裁行徑」。記者余承翰／攝影
立法院與行政院間的憲政僵局持續，行政院長卓榮泰昨(20日)表示，當面臨「在野獨裁」，行政院長有義務也要有勇氣不副署，這是依照《憲法》解釋所做。民眾黨主席黃國昌今受訪時，痛批卓榮泰「橫了心就是要搞獨裁」，想藉不副署掩飾總統賴清德不公布三讀法律的「獨裁行徑」。記者余承翰／攝影

立法院行政院間的憲政僵局持續，行政院長卓榮泰昨(20日)表示，當面臨「在野獨裁」，行政院長有義務也要有勇氣不副署，這是依照《憲法》解釋所做。民眾黨主席黃國昌今受訪時，痛批卓榮泰「橫了心就是要搞獨裁」，想藉不副署掩飾總統賴清德不公布三讀法律的「獨裁行徑」。

黃國昌說，「卓榮泰可能離開學校太久，請卓榮泰回去好好重新研讀中華民國憲法。在中華民國憲法裡面，行政院院長的副署權，他要處理的是跟總統之間的關係。什麼時候行政院院長的副署權，在處理的是跟立法院之間的關係？行政跟立法如果有不同意見，應該透過覆議的制度，有憲法基本知識的人都懂，卓榮泰不可能不知道」。

黃國昌說，「請卓榮泰不要再硬拗了」，現在在踐踏民主憲政的，正是賴清德跟卓榮泰。不要再用這種混淆視聽的手法，想要遮掩自己毀憲亂政的惡行。

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