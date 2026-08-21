聽新聞
0:00 / 0:00
影／卓揆稱不副署防「在野獨裁」 黃國昌酸：回去學校重讀憲法
立法院與行政院間的憲政僵局持續，行政院長卓榮泰昨(20日)表示，當面臨「在野獨裁」，行政院長有義務也要有勇氣不副署，這是依照《憲法》解釋所做。民眾黨主席黃國昌今受訪時，痛批卓榮泰「橫了心就是要搞獨裁」，想藉不副署掩飾總統賴清德不公布三讀法律的「獨裁行徑」。
黃國昌說，「卓榮泰可能離開學校太久，請卓榮泰回去好好重新研讀中華民國憲法。在中華民國憲法裡面，行政院院長的副署權，他要處理的是跟總統之間的關係。什麼時候行政院院長的副署權，在處理的是跟立法院之間的關係？行政跟立法如果有不同意見，應該透過覆議的制度，有憲法基本知識的人都懂，卓榮泰不可能不知道」。
黃國昌說，「請卓榮泰不要再硬拗了」，現在在踐踏民主憲政的，正是賴清德跟卓榮泰。不要再用這種混淆視聽的手法，想要遮掩自己毀憲亂政的惡行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。