影／卓揆稱不副署防「在野獨裁」 黃國昌酸：回去學校重讀憲法

行政院長卓榮泰為了不副署和立法院長韓國瑜隔空對嗆，遭韓國瑜批評把副署權「武器化」。行政院祕書長張惇涵今天強調，憲法第37條賦予閣揆有副署或不副署的權利，重點是五院基於憲法有各自的權限與分工，若沒有憲法和法律而只有以和為貴，不足以凝聚共識。

2026-08-21 11:51