批民進黨歷史罪人 趙少康：滅國、滅種、滅史、滅文化

中廣前董事長趙少康今出席國民黨立委羅智強「說歷史陪爸媽」首映會，批民進黨「滅國、滅種、滅史、滅文化」，罪大惡極，是歷史的罪人；台北市議長戴錫欽說，民進黨扭曲史實，教育出民進黨所希望的下一代史實跟認知。

羅智強藉由AI製作中國歷史或神話故事、成語介紹，說讀給年邁父母聽。羅今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，趙少康到場致詞，趙說，民進黨現在是「滅國、滅種、滅史、滅文化」。

趙少康表示，滅國，中華民國被民進黨滅了；滅種，把自己當南島人，連自己是漢人都不承認；滅史更不用講了，郭台銘曾告訴他，郭說孩子在念小學，不知道岳飛是誰，學校不教；滅文化，整個文化把它滅掉。真的是滅國、滅種、滅史、滅文化，民進黨真是罪大惡極，很可惡，是歷史的罪人。

趙少康說，羅智強做「說歷史陪爸媽」，做100套這種講歷史故事的，也可以對小孩進行歷史教育，對象是多元的，因為現在都不知道歷史人物，不知道忠孝節義，是非常遺憾且非常不對的事情。常講「欲滅其國，先滅其史」，歷史是多麼重要。

戴錫欽說，歷史的詮釋，本應要忠於史實、還原真相，而不是滿足執政者個人的私慾，甚至作為政治鬥爭的工具。民進黨一直在朝這方向，藉由民進黨的詮釋，打擊異己、打壓在野黨，甚至扭曲史實，教育出民進黨所希望的下一代史實跟認知。

戴錫欽說，國民黨主席鄭麗文說國民黨將來有機會再執政，要還原歷史真相，讓被隱藏、扭曲、抹黑的歷史，能夠重新回到所有國人面前。