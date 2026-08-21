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影／破冰同台趙少康 鄭麗文：國民黨會落實真正轉型正義
國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，多位藍營大咖到場支持，日前曾互相批評的國民黨主席鄭麗文與中廣前董事長趙少康也破冰同台，兩人握手致意，席間有說有笑。鄭麗文致詞時表示，歷史敘事深刻影響國家認同與政治選擇，但常遭政治人物扭曲壟斷，她強調若國民黨執政絕不壟斷詮釋，將致力還原史實真相、落實真正的轉型正義，而非淪為誅殺異己的工具。
鄭麗文指出，兩岸因為國共長年內鬥，連八年抗戰到底是誰打贏的，都還爭論不休，隨著歷史的遷移，兩岸已可以放下原本政治、心理的障礙或政治正確的考量，還原歷史。鄭麗文也強調，國民黨重新執政後，一定會在民主自由的時代，讓真正的歷史重見天日，回歸歷史的真相。
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