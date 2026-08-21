賴總統宣布普發現金1萬元 傅崐萁加碼：國民黨團規畫到3萬元

賴清德總統宣布普發現金1萬元。國民黨立院黨團傅崐萁今日先籲行政院長卓榮泰用更寬廣格局，遵循憲法與立法院長韓國瑜合作，停止政黨惡鬥；傅並強調他與韓國瑜只有大我，團結同心造福百姓，國民黨團將積極審查總預算並全力推動普發現金，規畫金額盼能達2萬至3萬元。

傅崐萁說，家和萬事興，希望卓榮泰當家要用更寬廣的格局，一起為台灣來打拚。紛紛擾擾，希望到此為止，也希望卓榮泰能夠好好把憲法看清楚，能跟立法院長韓國瑜一起好好合作，讓台灣能夠安定發展，停止政黨惡鬥。希望卓榮泰能民胞物與，珍惜台灣得來不易的民主，延續台灣民主制度。

傅崐萁強調，他跟韓國瑜，只有大我，沒有小我，唯有團結同心，才能贏回台灣，造福百姓蒼生。

傅崐萁說，對於普發現金，稅收超徵，還稅於民，都是要急民所急、苦民所苦。國民黨團會全力推動現金普發，對於總預算，也會積極審查。希望國家能夠聽到立法院的回應，支持普發現金，但經濟成長率遠遠超過了去年，去年是普發1萬，今年要規畫是2萬還是到3萬，國民黨團會再做討論。

傅崐萁再次強調，要急民所急、苦民所苦，超徵稅收，還稅於民，希望2到3萬。