韓國瑜握手破冰 被問飆罵事件 傅崐萁: 忘了

立法院長韓國瑜今出席國民黨立委羅智強首映會活動，並兩度與國民黨團總召傅崐萁握手，象徵預算協商嫌隙已化解。韓致詞肯定羅結合孝道與中華文化，並直言中華文化是根，若年輕人熟知西洋文化卻對本土歷史神話一知半解，將面臨文化斷根危機。他強調語言、思想與文化密不可分，籲齊心守護文化根基，盛讚藍營團結。

日前，韓國瑜就「115年度中央政府總預算案」召集協商，因傅崐萁未到場、也未授權，韓國瑜一度動怒，指傅「辭掉總召，總召不幹了，不是比較輕鬆嗎？」後續簽署朝野協商結論時，國民黨團一度未簽字，讓韓國瑜再度發飆，直言「立院被黑暗力量控制住了」。

韓國瑜今日現身羅智強所辦首映會活動，兩度與傅崐萁握手，向媒體展示「歷史已翻過一頁」的和解。被問飆罵事件，傅崐萁回應 : 「忘了」。

韓國瑜說，羅智強辦這樣的活動，串聯了中華文化與孝道的精神，非常認同。中華文化最重要的就是百善孝為先，羅智強不管在各種工作崗位，再疲勞、再繁忙，一定回去陪著爸爸媽媽，說說貼心話、做做家事，發揚孝道精神，尤其父親開始失智後，羅智強更細心、耐心地陪著爸爸，分享生活上點點滴滴、工作上各種挑戰與要求，以及歷史故事。

韓國瑜說，從羅智強身上可以看到積極奮鬥的精神之外，看到羅的孝順、照顧員工、熱心服務選民，真的是讓人非常佩服，是個非常優秀的立委。

韓國瑜說，中華文化是根，他對此堅信不疑，如果這個根被切斷，下一代孩子連岳飛、袁崇煥、秦始皇是誰都不知道，中華文化的根在台灣這塊土地就會徹底斷掉。

韓國瑜表示，「說歷史陪爸媽」今天是兩個故事，是「盤古開天」、「對牛彈琴」，但很遺憾，可能很多年輕人對「奧德賽」朗朗上口，但對自己的神話故事像是「愚公移山」、「夸父追日」、「對牛彈琴」、「盤古開天」等一知半解。

韓國瑜說，這是文化的危機，看到羅智強還有相關朋友大力推動中華文化，一定要大家一起來努力推動，千萬不能讓中華文化的根在台灣寶島斷掉。

韓國瑜表示，「我們外表是黃種人，我們的皮膚、我們的DNA生下來就是亞洲的黃種人」，但中華文化孕育成長。思想、語言、歷史傳承是一致的，語言到哪裡，思想就到哪裡；文化能夠到哪裡，行動就會到哪裡。

韓國瑜提到，看到國民黨團這麼多委員一起來參與，除了弘揚孝道、發揚中華文化之外，更了不起，顯見國民黨團委員都是一條心，且非常團結。