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鄭麗文破冰同台趙少康 喊話藍營執政「還原歷史真相」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文日前曾批中廣前董事長趙少康，兩人互動降至冰點，今同台國民黨立委羅智強所辦首映會並握手問好。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席鄭麗文日前曾批中廣前董事長趙少康，兩人互動降至冰點，今同台國民黨立委羅智強所辦首映會並握手問好。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，黨主席<a href='/search/tagging/2/鄭麗文' rel='鄭麗文' data-rel='/2/136000' class='tag'><strong>鄭麗文</strong></a>（左）與中廣前董事長<a href='/search/tagging/2/趙少康' rel='趙少康' data-rel='/2/108112' class='tag'><strong>趙少康</strong></a>（右）破冰同台。記者余承翰／攝影
國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，黨主席鄭麗文（左）與中廣前董事長趙少康（右）破冰同台。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文日前曾批中廣前董事長趙少康，兩人互動降至冰點，今同台國民黨立委羅智強所辦首映會並握手問好。鄭致詞指出，歷史敘事深刻影響國家認同與政治選擇，但常遭政治人物扭曲壟斷。她強調若國民黨執政絕不壟斷詮釋，將致力還原史實真相、落實真正的轉型正義，而非淪為誅殺異己的工具。

日前，鄭麗文被爆在國民黨舉辦的「空戰執行力培訓課程」中，斥趙少康「無法講理，講話沒人信」，罵國民黨「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」等，讓趙公開大酸，真的要大大恭喜國民黨，鄭「一婦當關，萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

因此，鄭麗文、趙少康互動關係幾乎降到冰點。鄭今現身羅智強所辦首映會，然而鄭抵達時，卻從大門旁的小門進入會場，閃躲媒體。鄭今和趙同台，二人在媒體的注目下，握手問好。

鄭麗文說，歷史敘事會影響一整代人的記憶，甚至是國家認同跟政治選擇。她很喜歡看偵探小說，英國著名偵探小說「時間的女兒」，幫400年前的英國國王理查三世翻案。在所有英國小朋友學的歷史裡頭，理查三世是非常邪惡的國王，但這本小說為其翻案，告訴大家400年前這個大家眼中邪惡的國王，其實背了大黑鍋，是再善良不過的好國王。

鄭麗文指出，歷史在今天台灣非常重要，她上任黨主席後，祭悼白色恐怖、二二八，因為這些重要的歷史，都隨著政治人物不同的用意，脫離史實敘述跟詮釋。

鄭麗文說，她是學生運動出身，不過短時間之內發生的事情，就發現「我當時有在現場嗎？怎麼跟我的記憶好像很不一樣？」由誰來說歷史非常重要，如何還原歷史原貌非常重要。羅智強的用心非常值得欽佩，希望透過各位及各位孫子女的口，重新寫歷史看歷史，許多千年以來被扭曲、被政治人物壟斷的歷史，才能夠還原真相。

鄭麗文表示，包括兩岸，因為國共長年內鬥，連八年抗戰到底是誰打贏的，都還爭論不休。隨著歷史的遷移，兩岸已可以放下原本政治、心理的障礙或政治正確的考量，還原歷史。

鄭麗文指出，第二次世界大戰至今已過80年，日本是否能夠面對歷史的真相，如今仍是無解難題。不要小看過去的歷史，不要小看現在的我們是如何被歷史決定、牽動。

鄭麗文強調，國民黨如果再次執政，不會用國民黨的政權來壟斷歷史的詮釋，一定會在民主自由的時代，讓真正的歷史重見天日，回歸歷史的真相，是什麼就是什麼，讓人民真正從真實的歷史學到教訓，重建真實記憶，建立真實情感。該怎麼評價，就怎麼評價，讓台灣戰後幾十年的歷史可以重見天日，才有真正的轉型正義，否則轉型正義只是誅殺異己的工具，這是國民黨未來要做的重要任務。

鄭麗文 趙少康 藍營

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