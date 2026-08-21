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卓榮泰稱普發2萬絕對不行但地方政府可加碼 蔣萬安說話了
賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，在野陣營則喊加碼至2萬元，行政院長卓榮泰昨天表示，若加碼2萬元會排擠其他政策經費「絕對不行」，地方可以加碼；台北市長蔣萬安上午受訪指出，台北市沒有普發2萬條件。
卓榮泰昨表示，普發1萬是經過合理財政紀律規畫，加碼2萬元將排擠如社福9大津貼、人口成長津貼等政策經費，「絕對不行」；也許有地方政府可以加碼，人民是贊成的。
蔣萬安上午參加北市115年災害防救演習實兵演練受訪，針對卓榮泰指地方可以加碼普發現金，蔣萬安說，其實他已經說過非常多次，116年台北市政府的歲計賸餘332億，但是債務就有353億，所以老本就低於債務，台北市沒有條件發放現金。
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