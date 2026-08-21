韓國瑜批副署權武器化 吳思瑤：國會正常化才能捍衛民主憲政

立法院與行政院間的憲政僵局持續，民進黨立委吳思瑤今天表示，立法院長韓國瑜說副署權武器化傷害民主憲政，她要回，國會正常化，才能捍衛民主憲政，當違憲國會成為常態，合憲反制就是必須。

行政院長卓榮泰不副署立院通過台灣未來帳戶條例及有線廣播電視法修正案，引發立法行政互嗆，戰火延燒到昨天。卓揆先要「立法院就做好立法院的工作」，明年度總預算送到立院後，他會擇期拜訪立法院長韓國瑜；韓國瑜則是在另外一場活動回敬，卓榮泰把副署權「武器化」，不副署是用來制衡總統而非立院。

吳思瑤提出「四個是誰」，包括將「預算審查權」武器化的是誰？將「人事同意權」武器化的是誰？將「違憲法案」武器化的又是誰？將「違憲議事」武器化的又是誰？並指出這些武器化都是藍白主導下的立院造成的。

吳思瑤表示，現在憲政五院及總統府在內各個憲政機關，無一幸免，預算被報復性惡砍，無法正常運作；憲法法庭、監察院、NCC／中選會／公視董事會等人事案，還被藍白癱瘓封殺；各類錢坑法案、侵權法案、親中害台法案層出不窮，沒有福國利民，而是禍國殃民。

吳思瑤指出，國會擴權法案、憲法訴訟法都遭憲法法庭宣判違憲，除了實質內容違反權力分立原則外，「立法程序有明顯重大瑕疵，違背正當立法程序」，也雙雙被大法官認證是程序違憲。沒有討論不是民主，但韓國瑜卻把沒有討論直接表決拿來作為杯葛執政的武器。

吳思瑤說，憲法37條賦予行政院長副署權，副不副署政院有權決定，難道砍人傷人的加害者，還逼迫受害者不能出手自衛嗎？