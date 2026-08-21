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趙少康轟賴清德卓榮泰無法無天 比共產黨還獨裁

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，中廣前董事長趙少康也來現場支持。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，中廣前董事長趙少康也來現場支持。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，中廣前董事長趙少康也來現場支持。趙受訪時，大批行政院長卓榮泰不副署立院通過法案，是「狗屁不通」，亂解釋憲法，質疑卓榮泰「要僭越賴清德總統的位子、自己當總統嗎？」

趙少康說，卓榮泰這幾天的解釋是無知，不然就是故意裝傻，刻意亂解釋憲法。憲法不是卓榮泰解釋，是大法官，卓榮泰哪有資格來解釋憲法？就算是立法院跟行政院之間有不同意見，也不是由行政院長來召集（院際協調），憲法規定很清楚，是「總統得召集」，卓榮泰要僭越賴清德的位子，要當總統了嗎？

趙少康批，卓榮泰理論「狗屁不通」，學法律的人都會覺得很丟臉、很汗顏，還有些政務委員、學者辯護，這些人一點學術良心都沒有。

趙少康表示，憲法規定的是行政院送到立法院的預算案，立法院不得為增加之決議，這是行政院送來的預算案，立法院自己提的法律案，這當然可以，譬如假定立法院說中正機場應該擴建，當然可以由立法院來提；若說交通擁擠，立法院當然可提要改善高速公路；宜蘭到花蓮，應用什麼交通方式，立法院能不能有意見，當然可以；要不要花錢？當然花錢；要不要編預算？當然要編預算。

趙少康表示，按照卓榮泰的解釋，都不能做了？立法院選出來到底能做什麼？立法院三讀的法案，行政院可不副署，可不執行，甚至總統可以不公布？天下有這樣的事情？中華民國行憲來沒有這樣的事情，陳水扁當總統敢嗎？蔡英文當總統敢嗎？怎麼到了賴清德、卓榮泰就敢無法無天、膽大妄為，這在歷史上會為後人所笑的。

趙少康說，甚至共產黨都會笑，中國大陸都會笑，「你們天天跟我講說民主民主，你這叫民主嗎？你們比我們還獨裁啊！可以這樣子嗎？」沒有看過這樣的事情，實在太可惡了，太可恨了，太糟糕了。

卓榮泰 趙少康 賴清德

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