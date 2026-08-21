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卓揆拒副署…盧秀燕：國家領導人不該帶頭毀憲

聯合報／ 記者陳熙文林麗玉林昭彰／連線報導
台中市長盧秀燕（右二）、台北市長蔣萬安（左二）昨與立法院長韓國瑜（左三）同台活動，三人立場一致，要求行政院長卓榮泰副署國會三讀法案。 記者曾學仁／攝影
台中市長盧秀燕（右二）、台北市長蔣萬安（左二）昨與立法院長韓國瑜（左三）同台活動，三人立場一致，要求行政院長卓榮泰副署國會三讀法案。 記者曾學仁／攝影

台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安昨與立法院長韓國瑜同台活動，三人立場一致，要求行政院卓榮泰副署國會三讀法案。盧秀燕說，執政黨必須遵守中華民國憲法，國家領導人不該帶頭毀憲亂政；蔣萬安批評政院恣意妄為、專擅蠻橫。

新北市長侯友宜也說，希望國家能團結，行政、立法都依法執行。

蔣萬安昨赴議會專案報告，媒體問如何看卓榮泰喊完不讓違憲法案實現是立法院的責任，後又說要縫合兩院關係？他說，行政院不副署、不執行立法院三讀通過法律，這是在創造傷口，且不斷持續擴大這傷口，所以不要說一套做一套。

蔣萬安也與韓國瑜、盧秀燕合體參加「台灣地方政府聯合會」記者會。韓國瑜先抵達，並在大門等待，三人才一起走進會場。

對韓國瑜與卓揆針對「副署權」交火，盧秀燕和蔣萬安昨力挺韓。盧秀燕說，國家的領導人包括行政院長和執政黨，必須要堅持並遵守中華民國憲法，守護民主，自從總統民選以來，每位總統對於立法院通過的法案都會副署和執行，「國家領導人不該帶頭毀憲亂政」。

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