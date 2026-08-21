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藍委指卓榮泰 對立院 「最基本尊重都沒」

聯合報／ 記者蔡晉宇陳柄亦／台北報導
行政院長卓榮泰已四度不副署立法院三讀通過的法案。 聯合報系資料照
行政院長卓榮泰已四度不副署立法院三讀通過的法案。 聯合報系資料照

行政院副署立院三讀法案引發的憲政僵局持續，行政院長卓榮泰昨拋出拜會立法院長韓國瑜意向。民進黨立委重申，憲政僵局根本原因在立院違憲擴權；在野黨立委則批評，這既不是遞出橄欖枝，也稱不上尊重的禮遇，行政院對立法院甚至連最基本的尊重都沒有。

國民黨立委王鴻薇表示，按照過去慣例，立法院完成總預算案審查後，行政院長都會親自到立院表達感謝，但到了卓榮泰擔任行政院長時卻打破這項慣例。

針對卓榮泰昨稱「送交明年度總預算案後，將拜訪立法院長韓國瑜」，王鴻薇質疑，這難道算是禮遇？還是卓榮泰所謂的「縫合關係」？這既不是遞出橄欖枝，也稱不上尊重，行政院對立法院甚至連最基本的尊重都沒有。

王鴻薇說，若行政院反對立法院通過的法律，大可提出覆議，如今卻乾脆一不做二不休、直接拒絕副署。她呼籲，行政院若真想改善與立法院的關係，只要給予基本尊重、恪守憲法規範，該副署就副署、該執行就執行，善盡職責本分即可。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，韓國瑜說得對，執政權不能大過憲法，但民進黨團也要提醒，國會多數，更不能踩著憲法往前走。

莊瑞雄指出，不是立院三讀一部法律就取得無限權力；若國會多數能決定政策、金額，再用法律強制年年編錢、連續編十八年，那行政院預算權、施政權還剩什麼？難道立法院表決過半，就可以把行政院變立法院的出納機嗎？

副署 卓榮泰 擴權 行政院 憲政 民進黨 韓國瑜

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