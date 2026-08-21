韓國瑜批卓揆把副署權「武器化」

行政院長卓榮泰不副署立院通過台灣未來帳戶條例及有線廣播電視法修正案，引發立法行政互嗆，戰火延燒到昨天。卓揆先要「立法院就做好立法院的工作」，明年度總預算送到立院後，他會擇期拜訪立法院長韓國瑜；韓國瑜則是在另外一場活動回敬，卓榮泰把副署權「武器化」，不副署是用來制衡總統而非立院。

繼在臉書發文交鋒後，卓榮泰昨在政院通過明年度總預算會後記者會說，針對立法院提出的違憲法案，若總統手上沒有否決權，國家很可能變成「在野獨裁」；總統依法必須公布法律，但需經行政院長副署，行政院長就必須有勇氣、責任跟義務，「我不是做大法官，我是依照憲法解釋」。

卓揆：立院就做好立院工作

卓榮泰說，立法院就做好立法院的工作，立法院不要來編列預算，也不要透過法律的手段把預算放在裡面；立法院若透過法律大幅度要求行政院編列、增加預算，就必須先徵詢行政院意見，但立法院自賴清德總統上任後，從來不履行這樣的程序。

韓國瑜昨與台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安一道參加由台灣民主基金會推動成立的「台灣地方政府聯合會」記者會。

韓國瑜再批行政院長卓榮泰觀念錯誤，政院要總統制衡的手段是不副署，政院反制立院三讀法案的工具是「覆議」，規定清清楚楚，他很遺憾卓榮泰把副署權武器化、大錯特錯。

韓國瑜盼卓榮泰「迷途未遠，覺今是昨非」

韓國瑜指出，台灣民主憲政發展幾十年來，有亞洲民主模範生的美譽，希望卓榮泰在此緊要關頭，不要當傷害台灣民主憲政的推手；韓國瑜引述詩人陶淵明的「歸去來辭」所說「實迷途其未遠，覺今是而昨非」，送給卓榮泰。

韓國瑜呼籲，卓榮泰趕快副署立法院三讀通過的法案，尤其是兒少未來帳戶；台灣少子化這麼嚴重，藍白立委費這麼大的力氣來推動，卓榮泰卻不副署，這會加深台灣少子化的問題。

韓國瑜說，希望卓榮泰趕快來副署所有立法院三讀通過的法案，一起來捍衛保護台灣好不容易得來的民主憲政。

卓榮泰稱擇期拜訪 立院指未收到邀約

媒體追問韓國瑜是否會同意卓榮泰的要求，共商總預算，韓國瑜現場沒有答覆。據了解，在卓揆提出之前之後，到目前為止，立法院都沒有收到來自政院的邀請或溝通。