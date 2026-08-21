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冷眼集／綠油油監委 監督決心在哪

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

第七屆監委人事案正在立法院審查階段，近日這批監委被提名人被問及，行政院不副署是否合理、如何看待行政、立法權憲政僵局等議題，多半含糊其辭，或直接表態「行政院長可以這麼做」；到了昨天審查會，監委被提名人邱泰源甚至連民生議題毒油案都想替執政黨擦屁股，完全坐實了外界對這批「綠油油」監委的擔憂。

中研院院長陳建仁日前在立院為食藥署「喝水可代謝苯駢芘（BaP）」的說法背書，說「這基本上是事實」，又說加了一句，「任何致癌物都是這樣」。被專家學者直指，根本顛覆了過去所有的防癌宣導甚至是學術研究。

邱泰源曾在民進黨政府任衛福部長，如今成為監委被提名人，他在立院被問及此議題時，本來還想打混過關，被立委批評邱泰源才改口，只要任何對身體有影響的東西，都不應該讓人民吃到。

但毒油案發展至今，最大的問題正是出在這，人民已經不是「應不應該」吃到毒油的問題，而是已經誤食，卻因為中央政府把關失當而渾然不覺，最該在最後一道防線把關的就是監察院。

邱泰源既然要爭取擔任監察委員，應該做的是主動宣布若就任將清查毒油案，追究政務官責任無上限，而不是連在立院接受詢問都「擠牙膏」，直到被立委追問是否該查，才不乾不脆地說「應該監察院可以來進行。」

監察委員獨立行使職權，應該超然獨立、站在權力的對立面，而非替執政黨擦脂抹粉。經過立院連日審查，外界已愈來愈看清，這批監委被提名人離這個目標，是愈來愈遠了。

監委 邱泰源 食藥署

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