不查毒油？監委被提名人邱泰源閃躲挨轟

立法院全院委員會昨天繼續審議監委人事案，監委被提名人邱泰源曾任衛福部長，被問到毒油事件的處置，邱泰源除了讚許衛福部長石崇良的人品，又在立委再三追問下，才鬆口監察院可以主動調查毒油案，引發關注。

國民黨立委羅智強在審查會針對致癌物苯駢芘的健康風險詢問邱泰源，是否如先前中研院院長陳建仁所說「多喝水就能代謝掉」？邱泰源說，「以專業知識來講，當然所有的吃進去的東西，除非一些特別的，大概都會在某一個時間裡排掉。」

羅智強聽後批評，照這邏輯，苯駢芘根本不需要管制，多喝水就能沒事。邱泰源才接著說「只要任何對身體有影響的東西，都不應該由人民來吃到」。

羅智強追問，監察院是否該主動調查毒油案？邱泰源回應，司法已經在調查；羅智強再問，司法調查不妨礙監委調查，兩者責任範圍不同；邱泰源這才又改口表示，「應該監察院可以來進行。」

國民黨立委陳菁徽表示，石崇良過去是邱泰源部屬，在劣油案中，石崇良在國會殿堂公然說謊稱廠商沒有全程在場。邱泰源昨天回應，石崇良的人品非常好、非常認可他。

陳菁徽批評，當全民對石崇良憤怒如此高漲之時，要當監察委員的人，第一時間竟然是幫石崇良護航，這樣符合監委的風骨嗎？

陳菁徽說，過去監察院的表現，大家歷歷在目，在大家最關心毒油事件的時候，監察院做出了蘿蔔糕裡面沒有蘿蔔的無聊報告，至於致癌物苯駢芘，統統不管。監委職權是糾正、彈劾，不是幫行政機關講好話，如果監委被提名人對行政機關的違失都扭扭捏捏、不敢追究，那也不能怪人民不信任監察院。

監委被提名人徐光蓉昨說，因台灣民主表現佳，不再堅持過去曾公開表態應廢除監察院立場，同時也承諾擔任監委後，會主動調查重啟核電決策過程與核廢料問題，並約詢行政院長卓榮泰。記者張文玠／攝影

昔日曾主張廢除監察院及反核監委被提名人徐光蓉昨備詢時改口表示，因台灣民主表現佳，不再堅持過去曾公開表態應廢除監察院立場，同時也承諾擔任監委後，會主動調查重啟核電決策過程與核廢料問題，並調閱資料、約詢行政院長卓榮泰。