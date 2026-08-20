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台灣地方政府聯合會倡議 盼推動次國家層次經驗交流

中央社／ 台北20日電
台灣民主基金會20日舉行「共同倡議成立『台灣地方政府聯合會』記者會」，立法院長韓國瑜（左5）、外交部長林佳龍（右5）、台中市長盧秀燕（右4）及台北市長蔣萬安（左4）等人出席合影。中央社
台灣民主基金會20日舉行「共同倡議成立『台灣地方政府聯合會』記者會」，立法院長韓國瑜（左5）、外交部長林佳龍（右5）、台中市長盧秀燕（右4）及台北市長蔣萬安（左4）等人出席合影。中央社

台灣民主基金會推動成立「台灣地方政府聯合會」，台灣民主基金會董事長韓國瑜今天表示，期盼能放下不同立場為台灣未來努力；副董事長林佳龍則說，外交是不分黨派，期盼結合地方政府做「次國家層次」的治理經驗交換。

台灣民主基金會今天舉行「共同倡議成立『台灣地方政府聯合會』記者會」，台灣民主基金會董事長兼立法院長韓國瑜、副董事長兼外交部長林佳龍、台灣民主基金會執行長廖達琪及地方政府代表出席與會。

該倡議召集人韓國瑜、林佳龍，攜手地方政府代表為「台灣地方政府聯合會」意向書進行揭牌，該意向書提及倡議以「台灣地方政府聯合會」，作為地方政府推動城市外交、參與全球治理的平台，促進地方治理經驗共享及政策創新，共同強化智慧治理、數位民主，提升台灣地方治理品質。

韓國瑜致詞時指出，11月選舉前夕，當前政治氛圍之下，共同努力推動這項歷史性創舉著實不易，這充分展現希望透過城市外交、參與全球民主治理網絡，共同為台灣美好未來努力的決心。

韓國瑜說，希望能跨黨派、跨地域、跨性別，放下不同立場，共同催生台灣地方政府聯合會，讓台灣跟上歐美日韓等地方政府的特色，分享彼此治理經驗。聯合會不是競爭、而是合作，不是分歧、而是共同承擔，以人民福祉為依歸，以制度合作為目標，這是成熟民主表現。

林佳龍則分享，台灣地方政府聯合會的起心動念，是外交部今年1月與台灣民主基金會合作舉辦「全球在地民主論壇」，集結了全世界數十個跨國地方政府組織，才意識到台灣沒有類似的地方政府聯合組織。

林佳龍表示，台灣有很多經驗可以跟世界分享。期待透過民主基金會，爭取仍在籌備階段的「全球在地民主倡議」秘書處設在台灣。外交是不分黨派，而台灣的城市治理非常蓬勃發展，能透過像結合地方政府，做「次國家層次」的治理經驗交換。

台北市長蔣萬安說，不管是極端氣候、防災韌性、少子化、高齡化，又或者是AI所帶來新型態的治理模式、產業轉型等，這都不再只是單一個城市可以面對、處理的挑戰，很認同「一個城市走得快，但一群城市走得遠」。

台中市長盧秀燕表示，地方政府尤其是六都，可以為國家披荊斬棘、破浪前進，守護中華民國、開拓更廣闊的國際空間，捨我其誰。中央跟地方不分藍綠，大家勇敢為國家前進。

新北市副市長劉和然分享，每次代表新北市到國際去做交流互動，都很欣慰可將台灣做法分享給世界其他城市；桃園市副市長蘇俊賓則說，桃園最大特色是國門之都，過去最常與各國國門交流，希望藉此機會將觸角伸向其他領域，每個城市都會是受惠者。

地方政府 韓國瑜 林佳龍 蔣萬安 盧秀燕

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