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歲入歲出創新高不怕景氣反轉？ 卓榮泰：我們樂觀進取

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰(中)、副院長鄭麗君(左二)與祕書長張惇涵(右二)等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰(中)、副院長鄭麗君(左二)與祕書長張惇涵(右二)等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影

行政院院會今天通過民國116年中央政府總預算案，歲入歲出雙破3.9兆元創新高，行政院長卓榮泰今天說，我們必須樂觀進取，如果不樂觀，日子就過不下去，現在比過去10年好很多，這是政府的信心與把握。

明年總預算大幅成長，歲入歲出編列3兆9266億元，社福、國防、地方補助整體預算都破兆元，今年追加預算推估將破3000億元，規模也創新高。

對於明年預算編列是仰賴AI供應鏈與股市帶來的強勁稅收，若未來景氣循環反轉，往年提出的18年成長津貼，長照3.0，占GDP3%的國防預算，是否透過舉債或縮減相關預算應對。

卓榮泰表示，我們必須樂觀進取，如果不樂觀，日子就過不下去，現在跟10年前比好很多，沒有理由相信現在跟18年後比會差很多，這是政府的信心跟把握，但國人努力不可或缺；未來會做更多努力累積財富，且要保障國家安全，否則將來可能為人作嫁。

針對未來是否檢討AI科技巨頭的稅率，推動中長期稅制改革，卓榮泰說，在整個歲入調整中，感謝財政部做了很大能量的核算，讓歲入實質增加，在人口對策、中小微企業轉型升級、產創條例、體育投資及建設方面都提出租稅優惠，雖然此舉會增加稅損，但在百工百業努力下，又會增加歲入。

卓榮泰說，人民付稅金是最高層級的消費行為，人民付了稅金，買了政府的服務、保證、承諾及建設，政府就必須做這些工作，但該付多少稅金、政府該做多少工作，要透過租稅制度合理規畫，待國家經濟情勢更加發展，租稅基礎當然還要再改變，但並非短時間能完成，會請財政部再做規畫。

卓榮泰 追加預算 行政院

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