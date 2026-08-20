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修憲公聽會再提廢考監院 學者多認同監察權有必要：可廢院但不能廢權

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院修憲委員會今開公聽會，討論18歲公民權、廢除考監院議題，多位學者專家與會。記者劉懿萱／攝影
立法院修憲委員會今開公聽會，討論18歲公民權、廢除考監院議題，多位學者專家與會。記者劉懿萱／攝影

立法院修憲委員會舉行公聽會，討論18歲公民權、廢除考監院議題。多位與會學者認為可廢考監院，但監察權不能廢，以及憲法門檻過高等問題。政大法學院副教授林佳和指出，監察權是必要的，監察院未必，應思考如何處理立法院跟監察院某些權限競合問題。也有學者主張監察院轉型為上議院，由現行不分區立委結合監委組成，下議院由區域立委組成，深化國會監督制衡。

林佳和指出，監察權是必要的，監察院未必，但在實現之前不能廢監院，或讓其無法運作，現在應思考如何處理立法院跟監察院某些權限競合問題。國會有調查權，但國會行使應要有完整配套，不得有個人個別立法委員調查，應組成調查委員會、彈劾制度必須慎重，監察雖然組織隸屬行政體系，但功能獨立，不受政治、行政權、立法權及政黨個別意志的指示，否則會走向偏鋒。

高雄科大科法所教授羅承宗比喻，憲法如同頂樓加蓋，第1層到175樓不能動，既然變成頂樓加蓋至少可以修，但2005年之後加的修憲門檻，導致往後21年以來動不了，這21年來憲法就是一潭死水；憲法大可重設，在修憲委員會處理，通過後再公投複決，至少把舊大樓打掉，再蓋新大樓，如果不討論門檻，只討論裡面該怎麼辦的話，是本末倒置，玩假的。

台灣公共政策學會理事長紀俊臣說，憲法依五權分立精神設立，依司法院大法官釋字第499號解釋，權力分立制衡屬於制憲範疇而非修憲，逕自修憲廢除兩院不妥，主張維持考試權獨立，維護公正晉升制度。

北大公行系教授陳志華說，民法、公投法，青年基本法都以18歲為行使權利人，這是一個很重要的趨勢。憲法也是法規的一環，不能夠很突兀地規定20歲，其他重要法規卻都是18歲，憲法應加以調適，適合國家環境、時代趨勢，才是最好的憲法。

針對廢考監議題，他認為可以廢院但不能廢權，比如瑞典檢察長監察長制度，納入立法系統，中研院改隸行政院等方式。

中山大學政經系特聘教授張其祿主張，可將監察院轉型為上議院，國會總席次可擴增至180席，下議院由100席區域立委組成，代表地方與民意；上議院由不分區立委34席結合監委29席，增設17席組成共80席，專責政策審議、人權保障、調查、彈劾、糾正與審計，藉由單一選區兩票制，深化國會監督制衡。

洪範法律事務所律師洪偉勝說，考試權當初獨立是為防範舞弊，升學考試經驗顯示，確保公平不必然要仰賴獨立國家權力，銓敘機制也應兼顧民間優秀人才進用；監察權若回歸國會，國家人權委員會應獨立設置，目前立法院113席在立法學理上明顯不足，應一併檢討國會席次與內部制衡機制。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，考試院存在價值，在於維持行政專業與行政中立，當前已有常任文官政治化與約聘用人分贓等問題，若直接廢除考試院，恐讓行政機關更加政治化常任文官體系。

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