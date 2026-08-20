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追加預算爭取撥補台電1200億元 經長：看美伊戰爭持續多久

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，中東戰爭使國際油價及天然氣價格大漲，台電及中油經營成本大增。據了解，經濟部爭取1200億元補貼台電，1000億元補貼中油。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫表示，中東戰爭使國際油價及天然氣價格大漲，台電及中油經營成本大增。據了解，經濟部爭取1200億元補貼台電，1000億元補貼中油。聯合報系資料照

美伊戰爭開打至今半年，還沒有落幕跡象，能源價格居高不下，但國內油價及電價都有漲不得的壓力，台電中油今年財報均已虧損，經濟部爭取追加預算撥補台電及中油，據了解，規畫對台電的撥補至少1200億元，中油則可望是1000億元，不過，撥補金額仍需主計總處及行政院拍板才能確定。

美伊戰爭開打後，能源價格快速飆漲，中油4月、5月、8月調漲國內天然氣價格，使得天然氣發電占比將近5成的台電，承受燃料成本大增的經營壓力。台電今年1至6月虧損擴大至257億元，6月單月虧損高達113億元，費率較高的夏月電價，也無法避免6月的虧損擴大。台電累計虧損至今年6月，為3764億元。

台電預估，若天然氣價到年底前沒有回降或調漲，今年台電燃料成本增加超過1200億元，行政院目前尚未決定追加預算撥補台電的金額，但據了解，經濟部提出撥補需求不只1200億元，除了填補今年燃料成本飆升所導致的虧損之外，也可稍微填埔過去以來的累計虧損。

中油部分，國際原油價格3月起大漲，但中油今年自6月起才開始反應2月28日美伊戰爭爆發後相對高價的原油成本，6月開始出現稅前虧損58億元，7月則因稅前虧損擴大至180億，今年稅前轉盈為虧，虧損47億元。

據指出，經濟部也爭取追加預算補貼中油，但金額少於台電，規模1000億元，中油在美伊戰爭後，數度反應調高電業用戶的天然氣售價，但國內汽柴油價格的部分則有吸收及凍漲。到今年7月，中油累計虧損874億元。

經濟部長龔明鑫表示，追加預算補貼中油及台電的規劃，行政院還在做最後考量，中油與台電在此次中東戰事中，都吸收了很大的成本，由於經濟部強調穩定物價及照顧民生的政策目標，只好請中油及台電多多擔待。

龔明鑫指出，從2月28日至今已經好幾個月，兩家公司已吸收很多成本，至於撥補金額，還要跟主計總處再精算，但不會等太久，他補充，主要是因為戰爭何時結束還無法確定，如果持續到12月，要吸收成本就會比較高，戰事目前僵持狀況，油價與天然氣價格都在高檔；至於可能的撥補金額，台電部分應該不會超過1200億元。

據了解，雖然立法院已三讀通過115年總預算，但行政院尚未收到，行政院會在收到後才會提出115年追加預算，預估最快下周四可提出。

台電 中油 美伊戰爭 經濟部 行政院

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