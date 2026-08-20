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槓上韓國瑜 卓榮泰：立法院就做好立院的事

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院第七次決定不副署立院通過的法案，引發立法院長韓國瑜和閣揆卓榮泰隔空互嗆，卓榮泰強調，立法院就做好立法院的工作，不要編列預算或透過法律的手段把預算放在裡面。不過面對總預算的審議，他表示行政、立法還是應合作，自己會擇期去拜訪韓國瑜。聯合報系資料照
行政院第七次決定不副署立院通過的法案，引發立法院長韓國瑜和閣揆卓榮泰隔空互嗆，卓榮泰強調，立法院就做好立法院的工作，不要編列預算或透過法律的手段把預算放在裡面。不過面對總預算的審議，他表示行政、立法還是應合作，自己會擇期去拜訪韓國瑜。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰第七次決定不副署立院通過的法案，引發立法院韓國瑜和閣揆卓榮泰隔空互嗆，卓榮泰今天強調，立法院就做好立法院的工作，不要編列預算或透過法律的手段把預算放在裡面。不過面對總預算的審議，他表示行政、立法還是應合作，自己會擇期去拜訪韓國瑜。

行政院再次決定不副署立院通過的在野黨版「台灣未來帳戶條例」以及「有線廣播電視法」修正案，引發立法院長韓國瑜強烈不滿，與閣揆卓榮泰隔空對嗆，外界擔憂，116年度中央政府總預算的審議是否可能再因立院三讀通過法案不副署問題再陷僵局？

卓榮泰今天在行政院會後記者會強調，行政院依照憲法的規定送出了預算，也希望立法院能在憲法規定期限內完成。這樣的標準都在憲法的規定下。

他強調，台灣不是總統制國家，所以總統沒有總統制國家的否決權；也不是內閣制國家，所以總統任命行政院長也無需經過立法院的同意。這種「雙首長制」的總統跟院長若同屬執政黨，就沒有互相制衡的問題。反倒是立法院提出的違憲法案，如果總統手上沒有任何否決的權力的時候，這個國家很可能變成「在野獨裁」。所以如果有這樣的狀況出現，總統依法必須公布法律，但是需經行政院長副署，行政院長就必須有這樣的勇氣、責任跟義務。

他強調自己不是做大法官，是依照憲法的解釋而已。如果一個法律案違反憲法的秩序，在立法院根本不經過民主程序的討論跟表決，那民主的意義何在？

卓榮泰說，立法院就做好立法院的工作，立法院長就做好立法院長的工作。立法院不要要來編列預算，也不要透過法律、要透過法律的手段把預算放在裡面。他質疑，如果立法院制定一個法律，裡面涵蓋了預算，那行政院的工作就只是替立法院編預算、替立法院執行，未來責任還在行政院。天底下不會有這種憲政設計的，我們的憲政也不是這樣子。

他強調，立法院只能審議預算，不能在審議預算的時候增加預算，也不能透過法律大幅要求行政院編列、增加任何預算。即使有這個情形，也要徵詢行政院的各種意見，但立法院從來不履行這樣的程序。這才是賴總統上任之後跟立法院當中，每每就預算產生的疑義。

話鋒一轉，卓榮泰說，行政、立法兩院還是應該在憲法的體制底下，好好協調國人重要的各種福利，預算送出行政院到立法院之後，他會與秘書長張惇涵擇期去拜訪韓國瑜。

卓榮泰重申，有一句話叫做「禮之用，和為貴」，「知和而和，不以禮節之，亦不可行也。」我們知道要和氣、大家要合作，但是不照禮節來也不可行。他認為這個道理的「理」，或是雙方尊重的理，就在憲法的基礎上。

韓國瑜 卓榮泰 立法院

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