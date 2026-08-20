無人機條例朝野無共識 送出委員會交韓國瑜召集黨團協商

立法院經濟委員會今天中午協商無人機條例草案。綠委主張立法旨在跨年度大額國防採購，須動支特別預算；國防部指國民黨版400億元預算上限難符戰力需求。藍委則強調應聚焦產業升級、防弊與高階外購技轉。因各方對預算、立法主旨等未有共識，全案保留依規定進行後續處理。

民眾黨團幹事長王安祥表示，民眾黨支持國防自主與提高國防預算，國防採購主管機關也支持由國防部負責。關鍵在於堅守財政紀律與確認經費來源，黨內將持續討論法案項目及名稱，盼立法院長層級召集協商，盡速凝聚共識。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨團一向支持國防自主與發展無人機。考量無人機技術進步迅速，應採「分批採購、滾動修正」以維持戰力。除內部再行整合外，建請立法院長韓國瑜召集協商，以符合各方需求。

國民黨立委黃健豪表示，在野黨從未反對國防採購，但條例核心應在採購之餘帶動整體產業與科技發展。他強調，法案應納入完善配套機制，將採購項目與規範訂立周全，找到對的廠商以精準採購合適武器並防範弊案風險，避免後續解約追償徒耗成本，健全發展產業。

民進黨立委鍾佳濱表示，平時軍方與行政部門本就持續採購無人機，國內產業也有國際訂單，若採一般年度預算或純扶植產業，根本無須另立新法。此次立法的核心在於跨年度、大額度國防採購，必須依法動支「特別預算」，因此才需制定「特別條例」。若不支持特別預算形式，即失去立法實質意義，甚至阻礙國防自主與建構不對稱戰力。

國民黨立委賴士葆表示，立法院會既已交由經濟委員會主導，修法核心就應聚焦於無人載具的「產業升級與技術扎根」，針對國防採購可設專章處理。他強調，若編列特別預算，應針對高階機種向國外採購，並落實技術移轉，若僅向國內採購低階機種，則無編列特別預算的必要。呼籲回歸委員會本位進行整合，才可能達成協商共識。

國防部長顧立雄表示，民國115至116年度預計編列559億元，國民黨版框列400億元無法滿足國防需求，難以有效形成無人戰力，盼能重新考量。他補充說明，特別條例雖編列６年，但採「一年一採購」模式，並設有回饋與精進機制，確保每年度規格持續升級，符合無人機技術迭代創新的趨勢。

會議主席、民眾黨籍召委洪毓祥說，他的看法與民進黨團幹事長莊瑞雄一樣，各黨團回去努力，找出異中求同、同中求異的方法。他隨後宣告，本次黨團協商完竣，協商結論是全案保留，含審查會所提修正動議一案、黨團協商時國民黨團所提修正動議一案，後續依「立法院職權行使法」第12章相關規定處理。