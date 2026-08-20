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民進黨駁斥副署權變立法否決權 籲在野勿顛倒黑白

中央社／ 台北20日電

民進黨發言人林楚茵今天表示，針對在野立委批評行政院「將不副署轉化為立法否決權為違憲操作」等言論，呼籲在野應當正視自身毀憲亂政的行徑，切勿倒果為因、顛倒黑白。

民進黨發布新聞稿，針對在野立委批評行政院「將不副署轉化為立法否決權為違憲操作」等言論，林楚茵今天嚴正駁斥，也說國會多數若假借民主之名，行毀憲擴權之實、強推違憲惡法，行政院長恪遵憲法拒絕副署背書，正是捍衛民主憲政底線不可或缺的憲政防衛與制衡手段。

林楚茵說明，憲法明定各憲政機關權力分立與責任政治原則，行政院掌預算編製、立法院掌預算審議，憲法第70條更清楚劃下國會「不得為增加支出之提議」的權限紅線，相關釋憲意旨也載有明文。然而立法院在藍白主導下，屢次假借修法強推實質巨額支出法案，公然架空行政權，企圖重創國家財政紀律。

林楚茵指出，憲法上的副署權，絕非配合在野多數違法亂紀的橡皮圖章。行政院針對立法院三讀通過的法案，只要合憲、合法、合理，向來完全依法副署，但面對國會量身打造的違憲擴權惡法，行政院長基於對憲政秩序的忠誠，絕不可能簽字背書。

林楚茵呼籲，立法院應正視憲政分立，切勿以自身毀憲亂政的行徑，一味曲解憲法副署制度，以掩飾自身破壞憲政的劣跡。

副署 在野 民進黨

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