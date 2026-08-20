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無人機黨團協商 朝野無共識

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院經濟委員會召集朝野協商14個版本的《無人載具條例》草案，協商前，國防部長顧立雄（右）與朝野立委交換意見。記者胡經周／攝影
立法院經濟委員會召集朝野協商14個版本的《無人載具條例》草案，協商前，國防部長顧立雄（右）與朝野立委交換意見。記者胡經周／攝影

立法院經濟委員會20日舉行「無人機條例草案」黨團協商，歷經半小時討論，協商結果仍無共識，後續將擇日再舉行協商。國防部長顧立雄提到，國民黨團版擬定無人機年度預算新台幣400億；倘若採政院版追加特別預算，結合原編列的年度預算，額度會更高，更有利於支應無人戰力。

會議一開始，民進黨團幹事長莊瑞雄、民眾黨團副總召王安祥、國民黨團書記長林沛祥三位幹部坦言，無人機條例，目前各黨團對此毫無共識，連草案第一條「名稱」都無法決定，應該各自再回去整合，後續再請立法院長韓國瑜來做協商，這樣才會符合大家的需求。

綠委鍾佳濱提到，在該條例之前，軍方和行政部門已經採購很多無人機，此次特別提出來，另外再擬定條例，就是為了大量採購，需要大筆預算，要動用符合「預算法」當中的特別預算。如果在野黨不支持用特別預算去編製特別條例，就不會有共識。

藍委賴士葆強調，在經濟委員會審查，意味著重點放在國內產業發展、升級。若從國外採購進來高階技術的無人機，一定要能夠技術生根，而且技術移轉，才有編列特別預算的必要性。此次條例主要是向國內採購，何必採取特別預算。

針對國防部關心的重點，顧立雄說，國民黨團版本，將無人載具做了更寬的定義，「凡是用遙控、自主控制或其他方式運作，不管是空中、水面、水下、地面或其他環境的無人載具。用途包括偵蒐、目獲、攻擊、後勤運輸、通訊中繼、電子作戰、誘餌、掃雷、佈雷或其他任務」。

顧立雄表示，草案第16條，國民黨團版擬定，所有無人載具循年度預算編列是400億元，連續編列六年，總額是2,400億元。不過，2027年單一年度，政府編列無人載具預算，不包括濱海偵蒐型、濱海攻擊型及自殺無人艇的部分，僅軍購尾款跟商購就已經編了311億元。

顧立雄解釋，年度預算目前已經編列311億，若無人機條例能通過行政院版本，將可再追加特別預算2026年138億元、2027年421億元，二年度相加金額559億元，遠超過國民黨團版400億元預算。僅400億元預算的框列，對國防部而言，不足以支應無人戰力。

顧立雄也提醒，特別條例執行年分編列六年，方式是一年一採購，而非一次性採購六年的偵蒐型、攻擊型無人機。並且也會設置相關回饋機制，不斷要求技術精進，因此每一年的這個規格，都會比前一年的規格要來得更高一點，保持迭代創新的無人機趨勢。

無人機 朝野 韓國瑜

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