民進黨：行政院長有副署權 恪遵憲法忠誠義務 藍白勿踐踏憲政

在野黨立委持續批評，行政院將「副署權」轉化為對立法院三讀通過法案的「否決權」為違憲操作。民進黨發言人、立委林楚茵今天表示，國會多數若假借民主之名行毀憲擴權之實、強推違憲惡法，行政院長恪遵憲法拒絕副署背書，正是捍衛民主憲政底線不可或缺的憲政防衛與制衡手段，呼籲在野應當正視自身毀憲亂政的行徑，切勿倒果為因、顛倒黑白。

林楚茵指出，我國憲法明定各憲政機關權力分立與責任政治原則，行政院掌預算編製、立法院掌預算審議，憲法第70條更清楚畫下國會「不得為增加支出之提議」的權限紅線，相關釋憲意旨亦載有明文。然而，立法院在藍白主導下，屢次假藉修法強推實質巨額支出法案，公然架空行政權，企圖重創國家財政紀律，在野立委一手踐踏憲政界線，一手卻反指行政機關依法捍衛憲法是擴權，根本是混淆視聽。

林楚茵說，在野黨立委一再違背憲法忠誠義務，造成憲政機關與政府運作受阻，斑斑劣跡全國人民都歷歷在目，包括惡意杯葛國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，放任法定獨立機關陷入缺額與停擺；以政治報復手段大幅刪除監察院業務預算，意圖癱瘓監察職權運作；蠻橫修法拉高憲法法庭門檻，致使憲法法庭停擺逾一年，意圖摧毀司法違憲審查防線。林楚茵質疑，藍白掌握國會多數後，究竟是在落實國會監督，還是透過人事、預算與修法，逐步削弱並摧毀其他憲政機關的運作與制衡能力？

林楚茵表示，憲法上的副署權絕非配合在野多數違法亂紀的橡皮圖章，行政院針對立法院三讀通過之法案，只要「合憲、合法、合理」，向來完全依法副署；但面對國會量身打造的違憲擴權惡法，行政院長基於對憲政秩序的忠誠，絕不可能簽字背書，立法院應正視憲政分立，切勿以自身毀憲亂政的行徑，一再曲解憲法副署制度以掩飾自身破壞憲政的劣跡。