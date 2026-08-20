藍籲卓榮泰依法副署 綠：立院應尊重憲政秩序

立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰近日就副署權隔空交火。國民黨團首席副書記長許宇甄今天表示，卓榮泰嘴上說溝通，卻把國會決議當空氣。真正的橄欖枝，是依法副署、依法公布、依法執行、依法編列預算。

民進黨團書記長范雲受訪表示，不管是卓榮泰或是民進黨團，「橄欖枝一直都在」，只要立法院能尊重既有憲政秩序，就能一起合作、推動法案。韓國瑜說民進黨、行政院吃「憲政自助餐」，但真正吃憲政自助餐的，絕對是立法院。立法院根本就是「憲政哥吉拉」，把憲政分治、權力分立的精神、界限，完全都給踩碎。

立法院長韓國瑜日前喊話行政院不要不副署立法院三讀通過的法律，媒體報導，韓國瑜17日下午收到「總統府便牋」指行政院決定不副署台灣兒少成長及未來帳戶條例，讓韓國瑜實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄今天透過新聞稿指出，總統府以便牋方式通知立法院，行政院將不副署。憲法明文規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統「應」於收到後10日內公布。憲法寫的是「應」，不是「得」，更不是「看總統高不高興」。

許宇甄表示，如果行政院對法律案有窒礙難行之處，憲政制度本來就設有覆議等救濟與制衡機制，不能因為政治上不喜歡國會通過的法律，就另外發明一套「不副署」來卡住法律公布。

許宇甄指出，副署制度本是總統與行政院長間責任政治的重要設計，絕非行政院拿來否決國會三讀法律的「第二次否決權」，這樣的憲政操作，才是真正把行政、立法關係推向危險邊緣。

國民黨立委李彥秀指出，民進黨如果真的有心要縫合朝野裂痕，請賴總統立刻與在野黨領袖舉行峰會，行政院立刻副署並執行立法院三讀通過的法案。