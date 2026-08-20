九合一選舉合併3公投 游盈隆：估開票將至凌晨

中央選舉委員會今天發布115年地方公職人員選舉公告；中選會主委游盈隆表示，九合一地方選舉合併公投案，「公投愈多，當然開票會開得比較晚」，若有2個公投案一定是開票過午夜，3個公投案大約是開票至凌晨1、2點。

游盈隆上午在中選會主持「向人民報告」記者會，發布115年地方公職人員選舉公告。

針對原住民族不在籍投票，游盈隆指出，所謂「不在籍投票」通常是稱全國性的不在籍投票或是稱為移轉投票，這次關於原住民族的部分，是為了落實選罷法第57條第3項規定，部分原住民族選民因為涉及秘密投票的部分進行不在籍投票，牽涉1200人左右，並不是全面性的原住民選民不在籍投票。

至於中選會本月成立深偽影音防制專案小組，游盈隆說，在所屬22個選舉委員會也有同樣機制，最近這段時間中選會與最高檢、國安單位等也都密集開會研商，針對如何有效防止深偽影音對選舉危害衝擊，就制度面建立機制等，有更完善的作法。

中選會法政處長蔡金誥補充，候選人依據選罷法向刑事局申請鑑識深偽影音，鑑識結果若認為是深度偽造，依法要通知網路平台業者通知下架，但網路平台業者大多是在國外，因此數位發展部為了有利候選人能通知網路平台業者，因此協助中選會開發網路通知平台，有利候選人透過網站通知業者。

立法院會14日通過鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安公投提案；中選會原先預計於明天的委員會議討論這3項公投是否成案。

游盈隆表示，本來希望越快審議越好，但18日傍晚才收到立法院函文，所以準備時間不足，所以原定21日審議公投案的委員會議延期到28日舉行，屆時依法進行相關審查。

面對3公投案可能通過幾項提問，游盈隆強調，中選會採合議制，將由8位委員一起開會決定，所以目前不會有任何結論。

對於九合一地方選舉合併公投案的開票時間，游盈隆以2022年九合一選舉合併修憲複決公投為例指出，2022年當時開完票是晚間11時40分，所以若這次有2個公投案投開票，「當然一定會過午夜」，3個公投案就會到隔日凌晨1、2點，不會有什麼意外。