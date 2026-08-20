【重磅快評】徐佳青勇敢再出國 這次考察報告怎麼寫？

僑委會委員長徐佳青26天海外考察風波未息，今天又出發進行27天歐洲考察。不同的是，上次是一人獨旅，這次則帶科長同行。詭異的是，徐佳青說因涉及國安，出國「無可奉告」，但若真涉及國安，在野黨立委要求她接受忠誠儀測並非無據，綠委們鼓勵徐勇敢出國，不如鼓勵她勇敢接受忠誠儀測。

徐佳青今年4月22日至5月18日出訪26天、走訪7國，在野黨立委批評僑委會出國考察預算從111年的1632萬元逐年增加至超過2090萬元，但徐這次返台的公開報告僅5頁，內容多為行程介紹，「像旅行社廣告」，質疑是否有必要花公帑周遊列國？

徐佳青出國次數頻繁、天數又長。根據民眾黨立院黨團統計，徐佳青擔任僑委會正副委員長期間共出國達47次，累計在國外天數526天，平均每年有105天是在國外出差或就地休假，扣除在國外的105天，每年約260天在國內，這260天還包含周休二日與國定假日。

綠營有人為她辯護，稱僑委會核心業務就是服務海外僑民、華裔子弟及台商，因此首長頻繁且長時間的海外視察、開會或訪問，屬於正常業務型態；但馬政府時代的委員長陳士魁任內出訪21次，多在3到5天內返國，當時卻被綠委攻擊到體無完膚，看到徐出訪像走廚房，型態有如LONGSTAY，能無謂歎？

徐佳青出訪26天惹議，沒想到又迫不及待安排新一波出訪，今天出發前訪歐洲考察，預計9月15日返國，天數長達27天，換作是一般人，此時恐怕要稍作調整。但徐佳青根本無所謂，昨天受訪還說「首長出國不可以講任何訊息的，這是基於國安因素」。徐果然勇氣過人，綠委鼓勵她勇敢出國，看來是多餘的。

不過，徐佳青雖未透露出訪訊息，但這次出訪帶了科長同行，用意在建立第三人視角紀錄，藉以避開「假考察、真觀光」的指摘，回應外界對公帑使用的檢視，試圖在國安與機密保護建立雙人照應與查核機制。

這也相當程度回應事發之初外界的質疑，藍委認為高階政務官單獨在境外行走潛藏國安風險，有名嘴質疑徐佳青的配偶身分與其政務官忠誠度，呼籲徐應接受忠誠儀測，徐當時對此質疑眉頭深鎖，並大酸是「笑話」，但不再安排一人獨旅，難道不是想降低外界疑慮？

另一問題是，徐佳青4月、5月出訪26天、走訪包括美國、義大利、波蘭、捷克、德國、法國及英國，時隔僅四個月，這次出訪除了新增瑞典，僑委會證實此行還包含「歐洲多個國家」，而所謂的多個國家多數仍集中在英、法、德、意等國，實屬高度重疊，時間如此密集，外界好奇徐九月返國後的考察報告要怎麼寫？

徐佳青身為僑委會委員長，應很清楚海外僑民除了美國，人數最多的是印尼、泰國、加拿大、澳洲、越南及日本等國，歐洲台僑僅占總數2.6%，徐佳青的工作重點應該很清楚，今年兩次密集又長天期訪歐，有無輕重失衡？