快訊

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

台灣真要學新加坡鞭刑？防堵犯罪效果一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

監委被提名人徐光蓉：核安要堅持 2年內重啟核電有困難

中央社／ 台北20日電

監察委員被提名人徐光蓉今天表示，核安是一定要堅持的事，2年內重啟核電廠有蠻多困難。對於昔日曾撰文批評政府核能政策缺乏邏輯，批評是否還算數，她說，算。

總統賴清德6月提名前台灣人權促進會長陳永興擔任第7屆監察院長、前監委王榮璋為副院長，另提名獲台灣環境保護終身成就獎的徐光蓉、前衛福部長邱泰源、前監委賴振昌等人擔任監委。立法院全院委員會今天邀請監委被提名人徐光蓉、邱泰源、賴振昌、莊勝榮、吳梓生、王志誠列席，接受朝野立委詢問。

國民黨立委許宇甄說，徐光蓉3月曾公開撰文，批評賴政府核能政策缺乏邏輯又不停跳躍，並質疑核二廠、核三廠耐震、核廢料等問題；她問徐光蓉，這些批評是否還算數。徐光蓉表示，算。

許宇甄說，媒體報導，賴總統跟工商界代表會面時曾表示，政府將規劃核三廠2027年底重新上線，核二廠2028年完成重啟。她問徐光蓉，賴總統政策轉向有無依據，是否還認為政策有問題。

徐光蓉說，核安是一定要堅持的事情，若2年內要重啟核電廠，有蠻多的困難，就是核安的部分。

國民黨立委羅智強問徐光蓉，作為反核者，是否認為賴總統背叛非核家園神主牌。徐光蓉表示，賴總統沒有講那麼清楚，但她有請賴總統講清楚為什麼改變。

羅智強說，賴總統都已公開說核電延役，賴總統現在是否還堅持非核家園。徐光蓉說，「他沒有」。

有關中聯油品案，羅智強提到，苯駢芘是一級致癌物，有人說喝水就可以排掉。邱泰源說，如果以專業知識來講，所有吃進去的東西，除非有一些特別的，大概都會在某一個時間裡面排除。

羅智強反問，照這個邏輯，苯駢芘不用管制，難道多喝水就沒事。邱泰源解釋，不是多喝水就可以，還是對身體會有影響，只要任何對身體有影響的東西，都不應該被人民吃下肚。

核電 重啟核電 監委

延伸閱讀

監委被提名人徐光蓉改口不廢監院 承諾任監委後會查核電重啟決策

監委被提名人：監院存廢應修憲解決 空轉非全民之福

監委被提名人：監院功能中斷對廉能善治是很大傷害

吳乃仁積欠台糖1.7億元討不回 監委被提名人邱駿彥：並非清廉從政典範

相關新聞

中選會8月28日審議鞭刑3公投 游盈隆：一票多案希從長計議

中選會今天公布選舉公告，針對立法院通過鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安公投提案。中選會主委游盈隆表示，本希望越快審查越好，但周二傍晚才接到立法院函文，準備時間不足，延期至8月28日委員會審議。至於一票多案，還是希望能暫緩立法，從長計議。

【重磅快評】徐佳青勇敢再出國 這次考察報告怎麼寫？

僑委會委員長徐佳青26天海外考察風波未息，今天又出發進行27天歐洲考察。不同的是，上次是一人獨旅，這次則帶科長同行。詭異的是，徐佳青說因涉及國安，出國「無可奉告」，但若真涉及國安，在野黨立委要求她接受忠誠儀測並非無據，綠委們鼓勵徐勇敢出國，不如鼓勵她勇敢接受忠誠儀測。

率逾百退休警消抗議 黃國昌：政府拒依法行政 人民應捍衛民主

立法院在野黨團去年三讀通過「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，行政院卻未依法編列相關預算。民眾黨主席黃國昌今率領逾400名退休軍警消人員赴行政院前抗議，黃國昌表示，當政府連國會三讀、總統公布的法律都敢公然拒絕執行，在野黨與人民都必須更嚴肅思考，接下來要如何捍衛民主法治。

監委被提名人徐光蓉改口不廢監院 承諾任監委後會查核電重啟決策

監察委員被提名人徐光蓉今在立院全院委員會備詢時改口表示，因台灣民主表現佳，不再堅持過去曾公開表態應廢除監察院立場。至於她過去堅持的反核立場，徐光蓉承諾擔任監委後，會主動調查重啟核電決策過程與核廢料問題，並調閱資料、約詢行政院長卓榮泰。

中聯油案撕開制度漏洞 迷信業者自律是把食安丟水溝

台中地檢署日前偵結中聯油脂致癌物苯駢芘超標案，起訴書揭露的內容令人咋舌，中聯油脂早在三年前就已知道，使用巴西黃豆製油容易產生苯駢芘，非但沒有避免使用，反而在去年將熱損粒標準放寬十倍；今年五月得知油品苯駢芘超標七倍後，更未立即通報、下架，反而召集其餘三大油品廠商密謀隱匿。若非南僑選擇對外通報，這批問題油品還要在市場上流通多久？又有多少消費者會在毫不知情下吃進肚裡？

中選會設深偽影音防制小組 游盈隆：未雨綢繆

為避免年底九合一大選受到AI生成影片影響，中選會設置深偽影音防制專案小組。中選會主委游盈隆表示，近期跟最高檢察署、國安單位密集開會研商，就制度面建立比過去更完善做法，預料會有相關狀況出現，未雨綢繆盼能做好準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。