監委被提名人徐光蓉：核安要堅持 2年內重啟核電有困難

監察委員被提名人徐光蓉今天表示，核安是一定要堅持的事，2年內重啟核電廠有蠻多困難。對於昔日曾撰文批評政府核能政策缺乏邏輯，批評是否還算數，她說，算。

總統賴清德6月提名前台灣人權促進會長陳永興擔任第7屆監察院長、前監委王榮璋為副院長，另提名獲台灣環境保護終身成就獎的徐光蓉、前衛福部長邱泰源、前監委賴振昌等人擔任監委。立法院全院委員會今天邀請監委被提名人徐光蓉、邱泰源、賴振昌、莊勝榮、吳梓生、王志誠列席，接受朝野立委詢問。

國民黨立委許宇甄說，徐光蓉3月曾公開撰文，批評賴政府核能政策缺乏邏輯又不停跳躍，並質疑核二廠、核三廠耐震、核廢料等問題；她問徐光蓉，這些批評是否還算數。徐光蓉表示，算。

許宇甄說，媒體報導，賴總統跟工商界代表會面時曾表示，政府將規劃核三廠2027年底重新上線，核二廠2028年完成重啟。她問徐光蓉，賴總統政策轉向有無依據，是否還認為政策有問題。

徐光蓉說，核安是一定要堅持的事情，若2年內要重啟核電廠，有蠻多的困難，就是核安的部分。

國民黨立委羅智強問徐光蓉，作為反核者，是否認為賴總統背叛非核家園神主牌。徐光蓉表示，賴總統沒有講那麼清楚，但她有請賴總統講清楚為什麼改變。

羅智強說，賴總統都已公開說核電延役，賴總統現在是否還堅持非核家園。徐光蓉說，「他沒有」。

有關中聯油品案，羅智強提到，苯駢芘是一級致癌物，有人說喝水就可以排掉。邱泰源說，如果以專業知識來講，所有吃進去的東西，除非有一些特別的，大概都會在某一個時間裡面排除。

羅智強反問，照這個邏輯，苯駢芘不用管制，難道多喝水就沒事。邱泰源解釋，不是多喝水就可以，還是對身體會有影響，只要任何對身體有影響的東西，都不應該被人民吃下肚。