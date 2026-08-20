翁曉玲稱總統應自購月餅 潘孟安：如縱火者責問消防員

總統府國務機要費遭刪凍，影響府方採購庇護工場中秋禮盒，國民黨立委翁曉玲認為，總統賴清德應自掏腰包採購。總統府秘書長潘孟安今天說，總統會比照往例自掏腰包採購並轉贈。他形容翁曉玲像「縱火者跑到火警現場，責問消防隊員怎麼救災」，不要「得了便宜又賣乖」。

總統府舉行「好事成圓、全民挺公益、讓中秋的愛不刪減」記者會，由潘孟安、副秘書長何志偉與庇護工場、社福團體代表共同推廣中秋公益產品。

潘孟安表示，總統府原規劃向37家庇護工場及公益團體採購中秋月餅等產品，但因國務機要費遭刪減、凍結，今年無法依原規劃履行訂單，因此舉辦記者會拋磚引玉，呼籲國人踴躍採購。

媒體詢問，翁曉玲認為應由總統自掏腰包購買相關產品。潘孟安回應，翁曉玲有發言自由，但他聽到這個說法的直覺感受，「好像一個縱火者跑到火警現場，責問消防隊員你怎麼救災；或者一個殺人犯、肇逃者跑到醫院看醫生怎麼搶救」。

潘孟安說，總統府會持續協助公益團體，總統也會比照往例自掏腰包採購並轉贈。他並引用「馬太福音」「左手做的，不一定要讓右手知道」，總統或許多公職人員對公益團體行善不需要大肆嚷嚷，「疼惜弱勢者是我們從政的初心」。

媒體詢問，台灣民眾黨主席黃國昌批評，總統府拿國務機要費買月餅「玩Low了」。潘孟安表示，國務機要費用途有明確規範，台灣有典章制度，主計、審計單位都有嚴謹把關，相關採購的必要性也已說明，「對於這麼Low的問題，我就不予評論」。