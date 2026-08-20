率逾百退休警消抗議 黃國昌：政府拒依法行政 人民應捍衛民主

立法院在野黨團去年三讀通過「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，行政院卻未依法編列相關預算。民眾黨主席黃國昌今率領逾400名退休軍警消人員赴行政院前抗議，黃國昌表示，當政府連國會三讀、總統公布的法律都敢公然拒絕執行，在野黨與人民都必須更嚴肅思考，接下來要如何捍衛民主法治。

黃國昌指出，站在行政院前的退休警察、消防人員，奉獻一生、出生入死保護人民，如今到了退休年齡，依法應取得的權益卻遭政府拖延。退休警消不是要求政府額外給予不該有的權益，而是要求政府落實立法院三讀通過、總統公布的法律。

行政院以法律「有違憲之虞」聲請釋憲為由暫不執行，黃國昌質疑，憲法何時賦予總統與行政院長自行解釋憲法的權力？同樣涉及年金改革的公教人員停砍年金修法，政府曾提出釋憲，今年8月仍依修法結果補發退休金差額，退休警消也應受到相同法律保障。

黃國昌提到，他對於退休警消合法權益遭到踐踏感到難過，也為在野黨的軟弱感到悲傷；在政府拒絕依法行政的情況下，在野黨與人民都必須嚴肅思考下一步該如何行動。從今天開始，推翻這個爛政府的號角已經響起，勇敢的人民站出來，向這個爛政府宣戰，把屬於自己的國家奪回來。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，同樣是退休人員，政府已處理公務人員退休金差額，這他表示樂見，但也要追問退休警消的權益何時才能獲得保障。呼籲行政院不要再推諉責任，盡速補足退休警消應有的退休金。

國民黨立院黨團總召傅崐萁也到場聲援，他指出，40、50年前，這些警消都是經過國家考試、投入公職體系，當時政府是以終身契約與國家承諾邀請他們加入國家行列，如今卻遭政府「丟包、拋棄」。呼籲行政院儘速依照中華民國憲法及相關法律，完成應有的法律程序，讓退休警察、消防人員以及辛苦奉獻的公務人員，都能獲得應有的待遇與保障。

國民黨立委吳宗憲表示，台灣實行五權分立，如今卻讓人感覺只剩下行政權，以及「被閹割的0.5個立法權」。政府提出AI紅利全民共享，相關經費高達2357億元，相較之下，這次警消退休金爭議涉及約30至35億元，不到1.5%，政府既然有能力投入龐大資源，為何不能照顧真正為國家拚命的人？