監委被提名人徐光蓉改口不廢監院 承諾任監委後會查核電重啟決策

監察委員被提名人徐光蓉今在立院全院委員會備詢時改口表示，因台灣民主表現佳，不再堅持過去曾公開表態應廢除監察院立場。至於她過去堅持的反核立場，徐光蓉承諾擔任監委後，會主動調查重啟核電決策過程與核廢料問題，並調閱資料、約詢行政院長卓榮泰。

徐光蓉說，她早年認為應廢除監察院，因台灣是較新的民主國家，看到很多舊的民主國家像歐美，國家發展、經濟發展很好，所以她很直接地認為，五權分立制不如三權分立制，但近年很多三權分立國家表現不好，且有的慢慢走向極權，「經濟學人」雜誌每年都有評全球160多國，近10年來台灣都被評在「完全民主國家」之內，2025年是排名第15名，比很多三權分立國家好很多，五權分立未必比三權分立差。

國民黨立委許宇甄質詢，問徐光蓉若獲立院同意成為監委，是效忠賴清德總統還是中華民國憲法？徐說，她效忠的是憲法，若未來行政院涉及重大弊案，調查後發現行政院長、總統府或總統本人身邊有人涉入，敢查到底並公布調查報告。

許宇甄追問，徐光蓉如獲通過，優先查哪3項行政違失？徐說，她會先了解高階核廢料還有蘭嶼的低階核廢料要怎麼處理，因已經講了很多年。許進一步追問還有哪些違失，徐一時語塞，許質疑「目前沒有相關規畫嗎？」徐才說，「還有這個⋯⋯很多這個廢棄物到處亂竄的事情。」

許宇甄當場列出徐光蓉曾撰文批賴政府核電政策「缺乏邏輯又不停地跳躍」，並質疑核二、核三廠耐震、核廢料還有重啟程序及國安風險，問這些批評到今天還算不算數？徐說，算，當上監委會就自己所提出的疑義提出主動調查。

許宇甄又問，會不會要求行政院長卓榮泰說明新的、先進的能源核能技術到底是什麼，會不會調閱行政院、經濟部跟台電完整決策資料，查明政府從非核走向重啟核電的決策依據跟程序，會不會約詢卓榮泰等？徐光蓉表示，應該是先看台電、經濟部提供的資料，再決定是否要到院長層級。

許宇甄問，在核電重啟的決策中，若有重大的程序缺失，敢不敢對卓榮泰提出彈劾？徐光蓉說，「我當然是要看資料的，對，是」，應該追查哪些單位提供不實資訊給決策機關，決策機關是自己做判斷，還是因為不實資料判斷，她也會請卓榮泰來說明一下。

徐光蓉向民眾黨立委劉書彬重申反核立場，表示核電趨勢，其實是核電業者做得很好的公關。

國民黨立委羅智強則質疑徐光蓉過去主張廢監院，今日又接受監委提名，立場不一致，羅說，若他主張廢監院，他是不會接受提名的。羅又說，賴清德現不反核，背叛「非核家園」，徐是否開過記者會批判賴清德，徐只緩緩回應「我有投書⋯⋯記者會沒有。」

羅智強表示，請徐光蓉告訴大家，賴清德是不是背叛了非核家園神主牌。徐說，賴清德其實沒有講得那麼明顯。羅聽聞立刻回嗆，賴清德昭昭然說核電延役，沒有民進黨人敢辯駁賴清德準備核電延役一事，賴清德現在還是宣示非核家園嗎，意思是這樣嗎？徐說，「他（指賴清德）沒有。」

羅智強說，賴清德就是背叛了神主牌，他不是不相信徐光蓉，而是不信任立場一直在改變的人，他不是徐肚子裡的蛔蟲，怎麼會知道徐是不是因為想當監委，所以可以忍受賴清德背叛非核家園。