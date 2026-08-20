中選會公告九合一大選 11月28日選出1萬1051名公職

中央選舉委員會今天發布115年地方公職人員選舉公告。中選會主委游盈隆表示，今年九合一地方選舉11月28日投票，將選出1萬1051名地方公職人員，涉及8906個選區、18244個投票所，預估選舉人數約1965萬人，首投族約60萬餘人。

游盈隆表示，若九合一選舉再加上公投，將會超過30萬名選務工作人員，是一場規模極其龐大的民主政治工程。

中選會上午舉行「向人民報告」記者會，由游盈隆主持並回應媒體提問，隨後於中選會布告欄張貼115年地方公職人員選舉公告。

游盈隆表示，中選會今天正式發布2026年地方公職人員選舉公告，選舉公告不只是一紙公告，代表2026年九合一地方選舉從今天起正式啟動。11月28日九合一地方選舉，將產生1萬1051名地方公職人員，涉及8906個選區、8906種選票，1萬8244個投票所，將動員近25萬名選務工作人員。若再加上公投，將會超過30萬名選務工作人員。

游盈隆表示，九合一選舉的總選民人數約1965萬人，首投族約60萬人多一點。

游盈隆說明，以同一天選舉產生的地方公職人員的數量、選舉種類、選區、選票與選務工作的複雜程度，堪稱地表上規模最大、最複雜的民主選舉。從今天開始，選舉的法定程序正式展開，政黨與候選人將投入競爭，選民開始要思考與選擇，全國選務機關也全面進入備戰狀態，選舉是民主政治最核心的制度，也是人民當家作主最具體的實踐。

「沒有自由選舉，就沒有民主」，游盈隆說，這也是不變的信念，感謝選務人員的辛勞與奉獻，他們就是台灣民主選舉的守護者。

游盈隆談及，距離11月28日投票日還有100天，中選會及所屬地方選舉委員會，始終以辦喜事的精神籌辦選舉，將以最嚴謹的態度，最專業的能力，最堅定的信心與決心完成任務，讓選舉順利完成，再一次向民眾及國際社會展現台灣民主的活力、成熟與韌性。

立法院會14日通過鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安公投提案，中選會原先預定明天委員會議討論公投是否成案。游盈隆說，原希望越快審議越好，但18日傍晚才收到立法院函文，準備時間不足，所以原定21日委員會議延到28日，屆時將嚴謹依法審查。