中選會設深偽影音防制小組 游盈隆：未雨綢繆

為避免年底九合一大選受到AI生成影片影響，中選會設置深偽影音防制專案小組。中選會主委游盈隆表示，近期跟最高檢察署、國安單位密集開會研商，就制度面建立比過去更完善做法，預料會有相關狀況出現，未雨綢繆盼能做好準備。

游盈隆說，中選會8月成立深偽影音防制專案小組，中選會所屬22個委員會也都會有相關機制，最近這段時間跟最高檢察署，還有國安單位，都密集開會研商，針對如何有效防治深偽影音對選舉衝擊，就制度面建立比過去更完善做法。

中選會法政處長蔡金誥說，公職人員選舉罷免法規定，候選人若向刑事局申請鑑識，鑑識結果具有深度偽造，按照法律規定，要通知網路平台業者下架，但業者大多數是在國外，數發部為了有利候選人通知，協助開發建置網際網路通知平台，有利候選人透過電子方式通知業者，加速深偽影音移除。

游盈隆表示，目前是未雨綢繆，不用過度強調這些部分，造成不必要恐慌，也不是好事，只是預料會有相關狀況出現，希望做好準備，讓可能的事情一但發生就可以處理，這非台灣才有發生，世界各國的深偽影音衝擊選情都有，民主國家戒慎恐懼，中選會是存著未雨綢繆的心情準備。

至於全國地檢署檢察長寄給轄區里長選舉查察法律的宣導信，被認為是政治恐嚇。游盈隆說，淨化選風是整個選舉工作非常重要的一環，里長是最基層公務人員，提醒不要做接受不適當的招待或是饋贈，讓選風能更好，他覺得沒什麼問題，這是必要的提醒。