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影／立院今協商產業創新條例 民團憂對財政造成衝擊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院今天針對「產業創新條例」進行修正草案朝野黨團協商，台灣經濟民主連合舉行記者會，希望朝野三黨立委能緩議本案，並審慎評估大幅減稅措施是否會對政府的財政造成衝擊。記者胡經周／攝影
立法院今天針對「產業創新條例」進行修正草案朝野黨團協商，台灣經濟民主連合舉行記者會，希望朝野三黨立委能緩議本案，並審慎評估大幅減稅措施是否會對政府的財政造成衝擊。記者胡經周／攝影

立法院今天針對「產業創新條例」進行修正草案朝野黨團協商，台灣經濟民主連合舉行記者會，指出「產業創新條例」的14個審查版本中，除了鍾佳濱的提案是關於產業園區用地與社會住宅規範外，其他13個版本都涉及減稅，但並未根據「財政紀律法」進行稅式支出評估，未具體指明擴大租稅獎勵之彌補資金來源。經民連表示，希望朝野三黨立委能緩議本案，並審慎評估大幅減稅措施是否會對政府的財政造成衝擊。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強以國民黨立委楊瓊瓔、林思銘及民進黨立委邱志偉提案的三個版本為例，均在第10條中調整稅率上限。「企業可以將年度研究發展支出的15%調高為30%，抵減該年度的應納所得稅額；或者，將當年度研究發展支出的10%調高為20%，抵減3個年度的應納所得稅額；但均以不超過年度應納營利事業所得稅額30%調高為50%為限。」，擔憂若對企業大幅減稅，政府是否還有足夠的錢做國防、交通、教育與文化建設？是否還有錢撥補勞保、健保？社會福利是否能維持、不縮水？

立法院今天針對「產業創新條例」進行修正草案朝野黨團協商，由民進黨立委邱志偉（左）主持。記者胡經周／攝影
立法院今天針對「產業創新條例」進行修正草案朝野黨團協商，由民進黨立委邱志偉（左）主持。記者胡經周／攝影

財政 楊瓊瓔 邱志偉

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